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Депутат бундестага заявил о скором решении по поставкам ракет Taurus Украине

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/IMAGO/Arnulf Hettrich

Кизеветтер: в ближайшие дни будет принято решение о поставках ракет Taurus ВСУ

Германия в течение недели может определить дату, когда начнутся поставки дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.

«В понедельник мы увидим прогресс в ООН. А во вторник состоится встреча в Рамштайне, там мы увидим определенные нововведения. Я твердо убежден, что на этой неделе мы узнаем дату, когда Taurus поставят», — сказал он телеканалу NTV.

По словам депутата, Германия, как и другие партнеры по НАТО, будет требовать заключить контракт на поставку ракет. Кизеветтер заявил, что Taurus способна разрушать линии снабжения горючим и боеприпасами.

Ранее, 15 сентября, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что решение о передаче Украине ракет Taurus может быть принято в срок до двух недель. Он призвал власти Украины к пониманию такого порядка принятия решений.

До этого, 11 сентября, Писториус утверждал, что Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus.

Их поставки были запланированы правительством ФРГ еще в начале августа. Обсуждение данного вопроса началось после того, как президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность передать Киеву ракеты дальнего действия.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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