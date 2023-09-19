Войти
Известия.ru

Кабмин Украины уволил шестерых замминистра обороны и госсекретаря ведомства

410
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства. Об этом сообщил в понедельник, 18 сентября, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Только что кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства», — написал он в Telegram.

Таким образом, сняты с должностей заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Анна Маляр, Ростислав Теодозиевич, Денис Шарапов и Андрей Шевченко, а также Константин Ващенко, занимавший должность государственного секретаря ведомства.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что министр обороны Алексей Резников покинет свой пост, его место займет председатель Фонда госимущества Рустем Умеров. Свое решение он объяснил тем, что ведомство нуждается в новых подходах к взаимодействию с военными и обществом в целом. Сам Резников написал заявление об отставке на следующий день.

Глава крымского парламента Владимир Константинов 4 сентября выразил мнение, что отставка министра обороны Украины связана с провалом контрнаступления украинских Вооруженных сил. Он отметил, что никакого влияния на общую ситуацию на фронте замена руководителя ведомства иметь не будет, поскольку на высокие должности на Украине принимают «кого попало, людей, которые ничего не понимают в военной сфере».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
10.02.2022
Российские военные развернули систему ПВО С-400 на учениях под белорусским Брестом
16.12.2020
Катастрофа МН17 – многоходовая провокация
21.06.2019
Польша предложила Украине "помощь" в виде объединения ГТС
21.08.2017
Самолеты ВКС РФ за неделю восемь раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов
08.06.2015
Новое лицо атомной отрасли
20.06.2013
Ле Бурже-2013: контракты и интриги
23.04.2010
Грузовая модель Ан-148 появится на рынке не ранее конца 2011 г - ВАСО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:55
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 09:43
  • 55313
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 07:05
  • 2642
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 18.09 10:49
  • 1
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 18.09 09:48
  • 0
Маски сброшены: беглая оппозиция хочет крови
  • 18.09 02:30
  • 3
Экс-советник Кучмы заявил, что Украина не выдержит продолжения боев
  • 16.09 18:06
  • 6
«Ростех» планирует создать процессор «Эльбрус-Б» на 60-нм техпроцессе
  • 16.09 17:17
  • 56
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.09 14:45
  • 1
США проведут первое летное испытание нового бомбардировщика шестого поколения до конца года - корпорация
  • 15.09 19:42
  • 23
Выпуск военных самолётов в России догнал показатели СССР 1980-х годов и обогнал США
  • 15.09 14:24
  • 0
«Зачем Европарламенту понадобился дешёвый спектакль в исполнении сбежавшей преступницы?»