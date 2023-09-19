Саркози критикует Макрона за "непрофессионализм" в отношении России

Николя Саркози все чаще критикует Эммануэля Макрона за его враждебную России политику, отмечает Valeurs actuelles. Пока что бывший французский президент говорит лишь о непрофессионализме. Но замечание о невозможности "возвращения" Крыма Украине делает Саркози оппонентом "общей линии" Запада по Украине.

Эффективно поддержав Эммануэля Макрона против Марин Ле Пен на двух последних президентских выборах, Николя Саркози в последнее время дистанцировался от президента страны. Слишком многое в поведении Макрона "раздражает" опытного политика Саркози, особенно в преддверии выборов 2027 года.

Николя Саркози говорит, что "не может поверить своим глазам", настолько непрофессионально ведет себя порой Макрон. В июне 2022 года телеканал France 2 показал документальный фильм "Президент, Европа и война", в котором рассказывалось о дипломатическом закулисье: что делал Елисейский дворец (резиденция президента Франции – прим. ИноСМИ) в критические месяцы начала конфликта на Украине. В частности, в фильме была продемонстрирована запись девятиминутного разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона за четыре дня до начала движения российских войск. Оказалось, что Макрон позволил тележурналистам заснять и в июне опубликовать в эфире France 2 разговор Макрона и Путина. После публикации разговора Владимир Путин заявил, что этот обмен мнениями ни в коем случае не предполагался для распространения в СМИ.

Николя Саркози увидел в этой истории недостаточный профессионализм Эммануэля Макрона как политика. "Честно говоря, это не тот уровень, на котором должен действовать глава государства, он [Макрон] таким образом разрушает авторитет самого института президентства", — признался недавно Саркози во время презентации третьего тома своих мемуаров "Le Temps des Combats" ("Время сражений"), опубликованных издательством Fayard.

Саркози критикует Макрона и частным образом, и публично. Дистанцируется бывший президент республики от Эммануэля Макрона и в своей книге. В частности, по вопросу российско-украинского конфликта. По мнению Николя Саркози, действующий президент делает ошибку, поддерживая вступление Украины в НАТО. Плюс к этому Саркози считает, что Франция не должна непрерывно поставлять вооружение лишь одной из воюющих сторон. Призывая Эммануэля Макрона "возобновить диалог с Владимиром Путиным", бывший президент повторил сказанное во время своего выступления в новостях TF1 23 августа 2023. "Долг президента Франции — сохранять открытым путь к диалогу с Россией", — отметил Саркози. При этом сам он не без удовольствия напомнил о соответствующем примере – своем участии в переговорах, приведших к отводу российских танков из Грузии в 2008 году. Решению прекратить конфликт именно таким образом тогда предшествовали восемь часов крайне напряженных дискуссий.

Саркози: "Возвращение Крыма Украине невозможно"

Заявление Николя Саркози о том, что "возвращение Крыма Украине невозможно" Москва приветствовала, но внутри Франции оно подверглось ожесточенной критике со стороны части французского политического класса. В том числе Эммануэлем Макроном, который воспользовался конференцией под названием "Крымская платформа", организованной в конце августа украинским президентом, чтобы прояснить позицию Франции. "Я хочу еще раз сказать очень четко здесь перед вами: Франция не признает ни аннексию Россией украинских территорий, ни результаты прошедших на них выборов", - сказал он. В своем выступлении Эммануэль Макрон также заверил, что Франция не изменила своей позиции и по другому связанному с Киевом вопросу: "Мы не меняем своего исторического решения о признании Украины кандидатом в члены Евросоюза". Это стало прямым ответом Николя Саркози, который уже долгое время высказывает опасения насчет последствий возможного вступления Украины в Евросоюз.

Разногласия между Макроном и Саркози не ограничиваются российско-украинским конфликтом. Президент Республики задел своего предшественника, не назвав его имени, по поводу кризиса власти. "Кое-кто каждое утро говорит нам о сильном государстве… Я всецело за. Кто говорит о суверенной власти? Кое-кто, кто выступал за ликвидацию 10 000 вакансий полицейских и жандармов?", - заявил Макрон журналу "Пуэн" (Le Point), намекая на Саркози. "Безопасность — это не вопрос количества правоохранителей, это вопрос авторитета государства, его способности заставить себя уважать", — ответил Николя Саркози на канале TF1 несколько дней спустя. Кроме того, он намекнул на недостаток у Макрона жизненного опыта: "Каждый охотник должен сначала побыть дичью, прежде чем охотиться. Каждый настоящий победитель должен сначала побыть проигравшим. Вы не сможете понять страну, если не набьете, познавая ее, шишек", — сказал он в эфире "Европы 1", отвечая на вопрос одной слушательнице о Макроне.

6 сентября Николя Саркози также активно возразил Эммануэлю Макрону, который назвал "катастрофической чушью" ограничение президентства двумя сроками, установленное бывшим главой государства во время проведения конституционной реформы в 2008 году. "Во-первых, это не чушь собачья, если использовать выражение президента, во-вторых, это не катастрофа. В-третьих, если они хотят изменить это положение… пусть меняют", — парировал Саркози. Последовал комментарий из близкого окружения Макрона: там обратили внимание, что Саркози позволил себе эту фразу в рамках очень долгой дискуссии, продолжавшейся много часов, так что не надо ее воспринимать слишком серьезно.

"Меня удивляет, что бывший президент решил подхватить одну из полемических тем [крайне левой партии] "Непокоренная Франция". Кстати, поведение Саркози в последние недели резко контрастирует с его уважительным отношением к Макрону в первые пять лет пребывания действующего президента у власти", - сказал источник из окружения Макрона.

После прихода Макрона к власти в 2017 году отношения между двумя политиками были некоторое время на высоте. В течение первого пятилетнего срока Макрона бывший лидер правых воздерживался от публичной критики. Первые две книги Саркози, а именно "Страсти" (2019) и "Время бурь" (2020), наоборот, не содержат критики в отношении политики Эммануэля Макрона: напротив, они поддерживают молодого главу государства. Как объяснить такой крутой поворот? Сторонники Николя Саркози говорят об усталости и раздражительности.

"Саркози надоело, что наверху его принимают и выслушивают, но Макрон ничего не делает, — объясняет один из соратников Саркози. – Ему кажется, что он зря тратит время, давая советы, за которыми никогда не следуют дела".

Кто погубил АЭС Франции?

Николя Саркози неоднократно сам говорил об этом: "Президент слушает меня, но не слышит". В своей книге Сапкози перечислил случаи, когда его советы остались неуслышанными. Бывший глава государства поддерживает повышение пенсионного возраста до 64 лет (Саркози сам увеличил его до 62 лет). Но при этом он критикует метод, которым Макрон дважды пытался провести пенсионную реформу: "Мы знаем, что случилось с пенсионным проектом, который выбрал Макрон. Он основан на начислении баллов в зависимости от трудового стажа и размера окладов, которые получал новый пенсионер во время своей трудовой деятельности. Я советовал Макрону отказаться от этого, так как был уверен, что это не будет работать. Он не послушал, но все произошло, как я предсказывал".

А вот критика со стороны Саркози реформ Макрона в атомной энергетике: "Мы пожертвовали нашей атомной промышленностью, чтобы ублажить Николя Юло (известный лидер французских "зеленых" - прим. ИноСМИ) и его друзей. Ради этого проводилась реформа и при Франсуа Олланде, и при Эммануэле Макроне. Невольно возникает мысль, что это непомерная цена и огромная ошибка. След от решений, резко уменьшивших выработку электроэнергии на французских АЭС, останется в истории. Она ничего не прощает, и эта история не прославит того, кому придется взять на себя за это ответственность".

Причины разлада: обычная обида отставника или политика?

Наконец, два президента явно расходятся во взглядах на ситуацию в Марокко. Король Мухаммед VI только что отказался от гуманитарной помощи из Франции после ужасного землетрясения, в результате которого, согласно предварительному отчету, погибло почти 2900 человек. "Президенту Макрону так и не удалось найти те слова или действия, которых ждали марокканцы. Похоже, президенту мешала найти эти слова его позиция по Алжиру (между Алжиром и Марокко существует ряд конфликтных тем – прим. ИноСМИ). В этой игре мы рискуем потерять все. Мы не завоюем доверие Алжира и потеряем доверие Марокко. Это опасная игра, в которой мы заранее обречены на провал".

Могут ли нападки Николя Саркози быть связаны с потерей им влияния в Елисейском дворце? Конечно, услуги Саркози Макрону, оказанные во время президентских выборов, не были вознаграждены. Саркози надеялся, что в 2022 году премьер-министром будет назначена Катрин Вотрен или Кристин Лагард, а назначили Элизабет Борн. В 2023 году после серии отставок премьер-министр была крайне политически ослаблена. Во время ужина с Эммануэлем Макроном в начале июня Николя Саркози повел себя так, что Макрону пришлось успокаивать Элизабет Борн, которую Саркози назвал холодной и некомпетентной… Нынешний лидер правоцентристской парти республиканцев Эрик Чиотти после этого призвал правых "разорвать связь зависимости с Николя Саркози"

Поэтому неудивительно, что этой осенью Николя Саркози хвалит не Макрона, а своего союзника Жеральда Дарманена. "Его дистанцирование от Макрона обусловлено, прежде всего, выбором сделать ставку на Жеральда в 2027 году", — считает один из сторонников Саркози. Жеральд Дарманен и его команда не скрывали своего энтузиазма по поводу того, что бывший глава государства дистанцируется от Эммануэля Макрона и республиканцев. Спустя семь лет после своего неожиданного провала на праймериз правых сил Саркози выбрал преемника (в 2016 году кандидатура Саркози не могла быть выдвинута на президентских выборах из-за его скромного результата именно на этих праймериз – прим. ИноСМИ). Не имея возможности продолжить собственную карьеру, Николя Саркози, похоже, решил выбрать "дофина" не из числа республиканцев и исключил вариант, при котором его звали бы "Эммануэль Макрон".

Автор: Жюль Торрес (Jules Torres)