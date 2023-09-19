В КНР призывали соблюдать интересы безопасности России в ситуации вокруг Украины

Президент экономического и социального совета Китая Чжан Цинли отметил, что "Россия, в свою очередь, много раз выступала за справедливую позицию по тайваньскому вопросу, а также делает справедливые заявления на международной арене"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Китай призывает учитывать интересы безопасности России в ситуации вокруг кризиса на Украине. Об этом заявил президент экономического и социального совета КНР Чжан Цинли на встрече с членами Общественной палаты РФ.

"Со времени бурного обострения украинского кризиса китайская сторона всегда призывает серьезно учитывать рациональные озабоченности по безопасности всех сторон, в том числе и России, и призывает к примирению, переговорам и продвигает практическое урегулирование украинского кризиса, - сказал он. - В рамках своих возможностей [КНР] оказывает содействие и поддержку российской стороне".

Чжан Цинли отметил, что "Россия, в свою очередь, много раз выступала за справедливую позицию по тайваньскому вопросу, а также делает справедливые заявления на международной арене". Китайская сторона это высоко оценивает и хотела бы выразить благодарность, добавил он.

"Китайская сторона готова вместе с российской стороной полностью, неукоснительно реализовывать те важные договоренности, достигнутые нашими лидерами, устранять внешние помехи, чтобы продвигать российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегическое взаимодействие в новую эпоху", - заключил политик.