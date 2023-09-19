Войти
ЦАМТО

Минобороны Индии одобрило закупки на сумму 5,4 млрд. долларов

489
0
0
Су-30МКИ ВВС Индии
Су-30МКИ ВВС Индии.
Источник изображения: © AP Photo/Gautam Singh

ЦАМТО, 18 сентября. Как сообщило Минобороны Индии, на состоявшемся 15 сентября под председательством министра обороны Раджнатха Сингха заседании Совета по оборонным закупкам (DAC), было одобрено 9 предложений о закупках вооружений для ВС страны на сумму 450 млрд. рупий (около 5,4 млрд. долл.).

Все эти закупки будут производиться у индийских поставщиков в категории "Покупай спроектированное, разработанное и произведенное в Индии" (Indian-IDDM – Indian-indigenously designed, developed and manufactured) "Процедуры оборонных закупок 2020" (DAP 2020), что должно стимулировать индийскую оборонную промышленность.

В частности, в целях повышения защищенности, мобильности, атакующих возможностей и живучести механизированных формирований Совет предоставил "одобрение необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) для приобретения легких бронированных многоцелевых машин (LAMV) и интегрированной системы наблюдения и целеуказания (ISAT-S). Для сухопутных войск DAC также выдал AoN на закупку мобильных транспортных средств (HMV), предназначенных для буксировки и быстрого развертывания артиллерийских орудий и РЛС.

Для ВМС Индии Совет по оборонным закупкам одобрил приобретение исследовательских судов следующего поколения, которые должны значительно расширить возможности проведения гидрографических исследований.

Для ВВС Индии DAC предоставил AoN на проведение модернизации авионики самолетов Dornier в целях повышения точности и надежности проведения операций. Также одобрена закупка ракет класса "воздух-поверхность" малой дальности Dhruvastra, которые должны стать мощным высокоточным оружием национального производства для вертолетов ALH Mk.4. Кроме того, предоставлено одобрение на закупку 12 самолетов Су-30МКИ с сопутствующим оборудованием у компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Hindustan Aeronautics Limited осуществляет сборку Су-30МКИ по российской лицензии. По данным индийских СМИ, стоимость закупки самолетов оценивается в 110 млрд. рупий.

В ходе заседания Раджнатх Сингх, в частности, заявил, что пришло время "повысить амбиции" в вопросе закупки продукции национального производства. По его оценке, вместо порога 50% содержания национальных компонентов для проектов IDDM, Индия должна стремиться к показателю минимум 60-65%. Министр поручил командованию ВС и руководству министерства во взаимодействии с индийской промышленностью проработать вопрос повышения минимального порога национального контента.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Dhruv
Су-30
Су-30МК
Компании
Dornier
HAL
Похожие новости
08.02.2021
Фоторепортаж с выставки Aero India 2021
19.10.2018
HAL - головная боль ВВС Индии
16.06.2016
«Брамос», вертолеты, радары – Индия для Вьетнама
01.11.2011
Глава HAL сегодня уходит на пенсию
22.02.2011
Амбициозные проекты - залог успешного будущего компании HAL
02.02.2011
Амбициозное будущее индийской корпорации HAL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:55
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 09:43
  • 55313
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 07:05
  • 2642
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 18.09 10:49
  • 1
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 18.09 09:48
  • 0
Маски сброшены: беглая оппозиция хочет крови
  • 18.09 02:30
  • 3
Экс-советник Кучмы заявил, что Украина не выдержит продолжения боев
  • 16.09 18:06
  • 6
«Ростех» планирует создать процессор «Эльбрус-Б» на 60-нм техпроцессе
  • 16.09 17:17
  • 56
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.09 14:45
  • 1
США проведут первое летное испытание нового бомбардировщика шестого поколения до конца года - корпорация
  • 15.09 19:42
  • 23
Выпуск военных самолётов в России догнал показатели СССР 1980-х годов и обогнал США
  • 15.09 14:24
  • 0
«Зачем Европарламенту понадобился дешёвый спектакль в исполнении сбежавшей преступницы?»