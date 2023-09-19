Минобороны Индии одобрило закупки на сумму 5,4 млрд. долларов

ЦАМТО, 18 сентября. Как сообщило Минобороны Индии, на состоявшемся 15 сентября под председательством министра обороны Раджнатха Сингха заседании Совета по оборонным закупкам (DAC), было одобрено 9 предложений о закупках вооружений для ВС страны на сумму 450 млрд. рупий (около 5,4 млрд. долл.).

Все эти закупки будут производиться у индийских поставщиков в категории "Покупай спроектированное, разработанное и произведенное в Индии" (Indian-IDDM – Indian-indigenously designed, developed and manufactured) "Процедуры оборонных закупок 2020" (DAP 2020), что должно стимулировать индийскую оборонную промышленность.

В частности, в целях повышения защищенности, мобильности, атакующих возможностей и живучести механизированных формирований Совет предоставил "одобрение необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) для приобретения легких бронированных многоцелевых машин (LAMV) и интегрированной системы наблюдения и целеуказания (ISAT-S). Для сухопутных войск DAC также выдал AoN на закупку мобильных транспортных средств (HMV), предназначенных для буксировки и быстрого развертывания артиллерийских орудий и РЛС.

Для ВМС Индии Совет по оборонным закупкам одобрил приобретение исследовательских судов следующего поколения, которые должны значительно расширить возможности проведения гидрографических исследований.

Для ВВС Индии DAC предоставил AoN на проведение модернизации авионики самолетов Dornier в целях повышения точности и надежности проведения операций. Также одобрена закупка ракет класса "воздух-поверхность" малой дальности Dhruvastra, которые должны стать мощным высокоточным оружием национального производства для вертолетов ALH Mk.4. Кроме того, предоставлено одобрение на закупку 12 самолетов Су-30МКИ с сопутствующим оборудованием у компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Hindustan Aeronautics Limited осуществляет сборку Су-30МКИ по российской лицензии. По данным индийских СМИ, стоимость закупки самолетов оценивается в 110 млрд. рупий.

В ходе заседания Раджнатх Сингх, в частности, заявил, что пришло время "повысить амбиции" в вопросе закупки продукции национального производства. По его оценке, вместо порога 50% содержания национальных компонентов для проектов IDDM, Индия должна стремиться к показателю минимум 60-65%. Министр поручил командованию ВС и руководству министерства во взаимодействии с индийской промышленностью проработать вопрос повышения минимального порога национального контента.