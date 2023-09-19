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Военное обозрение

Под Купянском на вооружении штурмовой группы ЗВО замечена роботизированная платформа с двумя пулемётами Калашникова

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска начали применять в боевых действиях наземные боевые роботизированные платформы, одного из таких роботов заметили на Купянском направлении, где он активно поддерживал нашу пехоту. Как заявляется, робот находится на вооружении штурмовой группы одного из подразделений группировки войск "Запад", наступающей на Купянск.

Кадры с боевым роботом, вооруженным двумя пулеметами Калашникова, появились в репортаже "Вестей", там говорилось, что данная платформа идет впереди штурмовой группы мотострелков-гвардейцев ЗВО, которые выбивают засевших в лесополосе боевиков ВСУ. При этом никаких других подробностей не сообщается.

Как видно по кадрам, боевой робот размещен на гусеничном шасси и вооружен двумя пулеметами. Является ли это изделие разработкой какой-либо компании или это плод работы армейских умельцев, сведений нет. Стоит отметить, что еще в прошлом году российские военные вполне активно применяли на передовой различные боевые платформы, в том числе и разработанные на местах. Но здесь более вероятен вариант с испытаниями в боевых условиях очередного образца роботизированной платформы, собранной какой-либо компанией, возможно, что даже на собственные средства.

Отметим, что в последне время тема беспилотных машин, в том числе и наземных, получила большой толчок, многие образцы уже добрались до этапа испытаний, которые проводятся в зоне спецоперации.

Пока самой узнаваемой роботизированной платформой остается "Маркер", которую с боевыми модулями также испытывали в зоне спецоперации, причем на Запорожском направлении, где находится отряд "Царские волки". Будем надеяться, что уже в ближайшее время к ней добавятся и другие наземные роботы, которые будут активно помогать нашим военным на поле боя.

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Страны
Россия
Проекты
Робот
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