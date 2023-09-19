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ЦАМТО

Разработчик: многие зарубежные страны интересуются боевым роботом "Маркер"

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Колесный РТК «Маркер» с небольшим квадрокоптером
Колесный РТК «Маркер» с небольшим квадрокоптером.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 18 сентября. Ряд зарубежных стран заинтересован в закупке и локализации производства российских военных роботов "Маркер", однако пока их экспорт не разрешен.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил исполнительный директор разработчика "Маркера", НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров.

"Мы сознательно не закупаем технологии за рубежом и не делимся своими, хотя подобные запросы по тому же "Маркеру" поступают к нам постоянно. Машина пока не поставляется в российскую армию, но даже сейчас некоторые страны уже хотели бы серийно ее закупить для себя с локализацией производства", – сказал он.

По словам Е.Дудорова, в настоящее время "Андроидная техника" ведет консультации с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Минпромторгом, по итогам которых будет прояснена позиция государства по возможности экспорта "Маркеров". "Если такая возможность появится, то мы будем продвигать "Маркер" через "Рособоронэкспорт" или торгово-промышленную палату", – отметил собеседник агентства.

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