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РИА Новости

Разработчик заявил, что боевым роботом "Маркер" интересуются за рубежом

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Боевая робототехническая платформа "Маркер"
Боевая робототехническая платформа "Маркер".
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Сураев

Дудоров: многие зарубежные страны интересуются боевым роботом "Маркер"

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Ряд зарубежных стран заинтересован в закупке и локализации производства российских военных роботов "Маркер", однако пока их экспорт не разрешен, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор разработчика "Маркера", НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров.

"Мы сознательно не закупаем технологии за рубежом и не делимся своими, хотя подобные запросы по тому же "Маркеру" поступают к нам постоянно. Машина пока не поставляется в российскую армию, но даже сейчас некоторые страны уже хотели бы серийно её закупить для себя с локализацией производства", - сказал он.

По словам Дудорова, в настоящее время "Андроидная техника" ведёт консультации с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Минпромторгом, по итогам которых будет прояснена позиция государства по возможности экспорта "Маркеров". "Если такая возможность появится, то мы будем продвигаться через "Рособоронэкспорт" или торгово-промышленную палату", - отметил собеседник агентства.

"Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований в кооперации с ведущими научными коллективами страны. Робототехнический комплекс массой около 3 тонн, по данным разработчиков, обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.

Ранее Дудоров рассказывал РИА Новости о беспилотном летательном аппарате БАС-80, разработанном его компании специально под запуск с платформы "Маркер". По его словам, робот получит возможность запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе, в будущем на него можно будет установить до 100 таких беспилотников.

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