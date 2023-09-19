Индийская космическая станция Aditya-L1 начала сбор научных данных

Как сообщили в ISRO, все системы прибора работают штатно

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /ТАСС/. Индийская космическая станция по изучению Солнца Aditya-L1 начала сбор научных данных. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Спектометр STEPS, часть оборудования Адитьи по изучению частиц солнечного ветра, начал сбор научных данных", - говорится в пресс-релизе ISRO.

STEPS состоит из шести разнонаправленных датчиков, которые измеряют ионы высокой энергии. Они были активированы 10 сентября, когда космическая станция находилась в 50 тыс. км от Земли. "Данные, собранные во время вращения по околоземной орбите, помогают ученым анализировать поведение частиц вокруг Земли, особенно в области магнитного поля планеты", - пояснили в организации.

Все системы прибора работают штатно. Он продолжит собирать данные и после достижения точки Лагранжа L1. "Собранные в точке Лагранжа данные предоставят возможность изучить вопросы происхождения, ускорения и других свойств солнечного ветра, а также феноменов космического пространства", - говорится в сообщении, которое сопровождается графиком измерений, сделанных STEPS.

В настоящее время Aditya-L1 продолжает движение вокруг Земли, планируется, что 19 сентября аппарат будет выведен на траекторию пути к точке Лагранжа L1, которая расположена в 1,5 млн км от Земли. Весь путь займет почти четыре месяца.

Первая индийская автоматическая станция по исследованию Солнца Aditya-L1 была выведена на орбиту Земли 2 сентября. Главная цель миссии - изучение солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах. Для Индии в 2023 году это уже второй крупный космический проект. В июле Нью-Дели запустил к Луне автономную станцию "Чандраян-3", модуль которой 23 августа успешно осуществил мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли.