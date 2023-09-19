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ЦАМТО

Разработчик: массовому применению боевых роботов мешает их уязвимость перед РЭБ

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Робототехническая платформа "Маркер"
Робототехническая платформа "Маркер".
Источник изображения: Фонд перспективных исследований

ЦАМТО, 18 сентября. Одна из главных причин, почему боевые роботы до сих пор массово не применяются в бою, – пока не решенная проблема их уязвимости перед системами радиоэлектронной борьбы.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил исполнительный директор предприятия-разработчика робота "Маркер", НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров.

"Сегодня в основном весь мир работает при классическом управлении роботами в "джойстиковом" режиме, то есть они контролируются оператором по постоянному каналу связи. Неудивительно, что при наличии такого постоянного канала роботов пока довольно просто подавить и вывести из строя. Чаще всего при таком воздействии РЭБ платформа просто останавливается, и ее крайне сложно запустить снова. По нашему мнению, нужно уходить от управления роботами по постоянному каналу связи и спутниковой навигации", – сказал он.

Собеседник агентства отметил, что для того, чтобы "научить" российских боевых роботов работать в автономном режиме, необходимо провести множество исследований в области технического зрения, искусственного интеллекта, средств связи и навигации нового типа.

Говоря о статусе работ над "Маркером", Е.Дудоров напомнил, что эту платформу, оснащенную противотанковым ракетным комплексом "Корнет", уже испытали в непосредственной близости от зоны СВО.

"Есть целый ряд вопросов, которые нам еще предстоит решить, в частности нужно сделать "Маркер" более устойчивым к средствам РЭБ противоборствующей стороны. Уже есть серьезные успехи в данном направлении, но их еще предстоит закрепить. Как говорится, "изюминка кроется в деталях" – в первую очередь, речь идет об управлении роботом и наиболее эффективных способах применения платформы. Пока мы видим два наиболее перспективных направления для "Маркера" – противотанковая борьба и доставка грузов", – цитирует "РИА Новости" Е.Дудорова.

Как напоминает агентство, "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований в кооперации с ведущими научными коллективами страны. Робототехнический комплекс массой около 3 тонн, по данным разработчиков, обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.

Ранее Е.Дудоров сообщил "РИА Новости" о беспилотном летательном аппарате БАС-80, разработанном его компанией специально под запуск с платформы "Маркер". По его словам, робот получит возможность запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе, в будущем на него можно будет установить до 100 таких беспилотников.

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