Названы способные нести ракеты Taurus самолеты Киева

Украинские истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-24 способны стать носителями немецко-шведских крылатых ракет Taurus, которые Берлин может передать Киеву. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Что у Киева осталось? Советские Су-24 и тяжелые истребители Су-27. Taurus тяжелее Storm Shadow, они прямоугольные, как кирпичи, идут низко, серьезное оружие. Плюс если Украина получит F-16, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) установят Taurus и на них. В теории можно попробовать установить на шведские Gripen, если Украина их тоже получит, но вряд ли», — назвал он самолеты-носители ракеты.

По словам эксперта, с ракетами Taurus можно бороться. Он отметил, что это дорогие боеприпасы, которых выпустили не так много.

В августе глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин должен как можно скорее одобрить поставки дальнобойных ракет Taurus ВСУ.

Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что возможные поставки ракет Taurus на Украину из Германии создадут некоторые сложности для Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что Taurus являются более совершенными боеприпасами, чем поставленные Киеву Storm Shadow и SCALP-EG.