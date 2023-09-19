Тайвань зафиксировал рекордное приближение самолетов и кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 103 летательных аппаратов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом 18 сентября сообщило министерство обороны острова.

«Вооруженные силы Китайской Республики отслеживали ситуацию и поручили патрульным самолетам, кораблям ВМФ и наземным ракетным системам отреагировать на эти действия», — говорится в сообщении в X (бывшем Twitter).

В ведомстве отметили, что 40 летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова.

Количество приблизившейся военной техники за последние сутки стало рекордным показателем за последнее время. В министерстве обороны Тайваня назвали это серьезным вызовом безопасности в регионе.

В конце августа агентство Reuters сообщало, что администрация президента США Джо Байдена одобрила выделение $80 млн на военные поставки Тайваню в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF. Госдепартамент США 23 августа одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на $500 млн.

5 июля директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что ситуация вокруг Тайваня будет ухудшаться, причиной тому становятся действия США. По словам Кашина, конфликт не предопределен, но есть существенная вероятность его начала между 2024–2027 годами.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.