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ТАСС

В ВПП ООН заявили о нехватке средств на помощь горячим точкам из-за Украины

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Штаб-квартира ООН
Штаб-квартира ООН.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Директор Всемирной продовольственной программы Синди Маккейн отметила, что сейчас организация не может профинансировать продовольственную программу в Афганистане "даже до конца октября"

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН не хватает средств на гуманитарную помощь таким странам, как Афганистан, из-за того, что большой поток финансирования уходит на Украину. Об этом заявила исполнительный директор ВПП Синди Маккейн в интервью телеканалу ABC.

"Сейчас Украина, к лучшему или худшему, доминирует [в информационном поле]. И мы, конечно, осознаем необходимость поддержки Украины. Но в мире есть и другие горячие точки, которые находятся в таком же отчаянном положении, как и Украина", - отметила она, отвечая на вопрос, почему ВПП больше не хватает средств на обеспечение продовольственной безопасности в Афганистане.

По ее словам, сейчас ВПП не может профинансировать продовольственную программу в Афганистане "даже до конца октября". Если финансирование не получится увеличить, то программу "придется остановить", а это, как заявила глава ВПП, "приведет к массовому голоду".

Ранее газета Times of India со ссылкой на миссию ВПП в Кабуле сообщила о сокращении помощи Афганистану из-за дефицита финансирования. Это, по словам представителя ВПП в Кабуле Сяо Вэй Ли, может привести к "катастрофическому положению" 90% населения отдаленных районов Афганистана в условиях приближающегося зимнего сезона.

Всего в 2023 году финансирование помощи ВПП Афганистану сократилось на четверть в условиях, когда организации был необходим $1 млрд. По данным ВПП, почти 29 млн человек из 37 млн всего населения Афганистана не имеют гарантированного доступа к продовольствию, 8,7 млн афганцев находятся в чрезвычайной ситуации на грани голода. 

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Страны
Афганистан
Украина
Компании
ООН
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