WSJ: Украина ищет деньги для продолжения боевых действий

По данным издания, Киев продает гособлигации и реструктуризирует долги за счет других стран

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Киев пытается изыскать дополнительные денежные средства для продолжения боевых действий путем продажи украинских государственных облигаций и помощи финансовых посредников. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

"Если правительство не сможет покрыть бюджетный дефицит, то оно не сможет финансировать свои военные действия", - приводит газета слова Виталия Ваврищука, руководителя отдела макроэкономических исследований брокерской компании ICU. Издание отмечает, что для запланированного увеличения военных расходов на 50% Киев продает корпорациям и частным лицам военные облигации и реструктуризирует долги за счет других стран. Ожидается, что на этой неделе ICU приступит к продаже украинских облигаций дистанционно частным лицам за рубежом. При этом, по оценке The Wall Street Journal, "потенциальные инвестиции, скорее всего, окажутся каплей в море, которое Киеву придется заполнить".

Среди других способов пополнения киевской казны газета выделяет помощь посредников. Так, например, в Европе обсуждают вопрос о переводе Украине части дохода международного депозитария Euroclear от реинвестирования замороженных активов России. Чистая прибыль от санкционных активов, согласно отчету компании, составила €1,283 млрд. Международный депозитарий Euroclear, на площадке которого размещена большая часть замороженных российских активов, взимает 20-процентный налог на прибыль от операций с ними. Эти деньги уже передаются Украине, и сейчас речь идет о дополнительном налоге.

Согласно информации газеты Financial Times, ранее Европейский центральный банк предупредил Еврокомиссию (ЕК) о том, что изъятие прибыли от операций с замороженными российскими активами может подорвать доверие к евро как к глобальной валюте и пошатнуть мировую финансовую стабильность. По словам источников издания, банк в частном порядке информировал представителей ЕК о том, что даже частичная конфискация российских активов в пользу Украины станет плохим сигналом для мировых финансовых рынков. По их словам, такой шаг способен существенно снизить интерес других центральных банков к евро, особенно если ЕС будет действовать без поддержки со стороны Группы семи.

10 апреля глава бельгийского казначейства Александер Де Гест сообщил в интервью газете Le Soir, что только на площадке Euroclear Бельгия заморозила €250,6 млрд российских активов, доходы этого депозитария от их реинвестиции составили в 2022 году €821 млн и еще €734 млн в первом квартале 2023 года. 12 мая правительство Бельгии опубликовало заявление о том, что направит на поддержку Украины €92 млн, полученных в виде части налогов на прибыль от замороженных в стране активов России.