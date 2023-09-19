Войти
ТАСС

WSJ: Украина ищет деньги для продолжения боевых действий

418
0
-1
Источник изображения: AP Photo/ Sergei Grits

По данным издания, Киев продает гособлигации и реструктуризирует долги за счет других стран

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Киев пытается изыскать дополнительные денежные средства для продолжения боевых действий путем продажи украинских государственных облигаций и помощи финансовых посредников. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

"Если правительство не сможет покрыть бюджетный дефицит, то оно не сможет финансировать свои военные действия", - приводит газета слова Виталия Ваврищука, руководителя отдела макроэкономических исследований брокерской компании ICU. Издание отмечает, что для запланированного увеличения военных расходов на 50% Киев продает корпорациям и частным лицам военные облигации и реструктуризирует долги за счет других стран. Ожидается, что на этой неделе ICU приступит к продаже украинских облигаций дистанционно частным лицам за рубежом. При этом, по оценке The Wall Street Journal, "потенциальные инвестиции, скорее всего, окажутся каплей в море, которое Киеву придется заполнить".

Среди других способов пополнения киевской казны газета выделяет помощь посредников. Так, например, в Европе обсуждают вопрос о переводе Украине части дохода международного депозитария Euroclear от реинвестирования замороженных активов России. Чистая прибыль от санкционных активов, согласно отчету компании, составила €1,283 млрд. Международный депозитарий Euroclear, на площадке которого размещена большая часть замороженных российских активов, взимает 20-процентный налог на прибыль от операций с ними. Эти деньги уже передаются Украине, и сейчас речь идет о дополнительном налоге.

Согласно информации газеты Financial Times, ранее Европейский центральный банк предупредил Еврокомиссию (ЕК) о том, что изъятие прибыли от операций с замороженными российскими активами может подорвать доверие к евро как к глобальной валюте и пошатнуть мировую финансовую стабильность. По словам источников издания, банк в частном порядке информировал представителей ЕК о том, что даже частичная конфискация российских активов в пользу Украины станет плохим сигналом для мировых финансовых рынков. По их словам, такой шаг способен существенно снизить интерес других центральных банков к евро, особенно если ЕС будет действовать без поддержки со стороны Группы семи.

10 апреля глава бельгийского казначейства Александер Де Гест сообщил в интервью газете Le Soir, что только на площадке Euroclear Бельгия заморозила €250,6 млрд российских активов, доходы этого депозитария от их реинвестиции составили в 2022 году €821 млн и еще €734 млн в первом квартале 2023 года. 12 мая правительство Бельгии опубликовало заявление о том, что направит на поддержку Украины €92 млн, полученных в виде части налогов на прибыль от замороженных в стране активов России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
13.07.2023
У Польши выбили почву из-под ног. Она не ожидала такого приема от США
27.04.2023
Из-за Путина Европа вскоре окажется в безвыходном положении
18.04.2023
Запад хотел изолировать Россию от остального мира. Но вышло наоборот
02.02.2023
Запад отказался предоставить Украине истребители. Они нужны им самим
18.01.2023
В США заявили, что ЕС замалчивает проблемы "во имя солидарности с Украиной"
03.01.2023
Неприязнь между Венгрией и Украиной подрывает единство ЕС по России
14.10.2022
Запад ведет себя иррационально и играет судьбой мира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:55
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 09:43
  • 55313
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 07:05
  • 2642
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 18.09 10:49
  • 1
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 18.09 09:48
  • 0
Маски сброшены: беглая оппозиция хочет крови
  • 18.09 02:30
  • 3
Экс-советник Кучмы заявил, что Украина не выдержит продолжения боев
  • 16.09 18:06
  • 6
«Ростех» планирует создать процессор «Эльбрус-Б» на 60-нм техпроцессе
  • 16.09 17:17
  • 56
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.09 14:45
  • 1
США проведут первое летное испытание нового бомбардировщика шестого поколения до конца года - корпорация
  • 15.09 19:42
  • 23
Выпуск военных самолётов в России догнал показатели СССР 1980-х годов и обогнал США
  • 15.09 14:24
  • 0
«Зачем Европарламенту понадобился дешёвый спектакль в исполнении сбежавшей преступницы?»