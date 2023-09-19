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Военное обозрение

Американский бизнесмен Илон Маск назвал результаты контрнаступления ВСУ ничтожными

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Источник изображения: topwar.ru

Украине не удалось добиться реальных результатов в ходе контрнаступления ВСУ. Об этом пишет в своем аккаунте в социальной сети американский бизнесмен Илон Маск.

По мнению Маска, результаты контрнаступления ВСУ являются ничтожными. При этом украинская армия понесла огромные потери за очень малое время. Так предприниматель ответил на недавний пост другого бизнесмена – инвестора Дэвида Сакса, который процитировал заявление аналитика Дэвида Пайна про небольшие достижения ВСУ в процессе контрнаступления.

Илон Маск регулярно выступает с критикой действий киевского режима и его западных покровителей. Он считает, что нужно немедленно начать мирные переговоры. Ранее Маск заявлял, что Крым и так является российской территорией, а на освобожденных ВС РФ территориях Донбасса, Запорожья и Херсонщины надо провести повторные референдумы по вопросу самоопределения жителей.

Референдумы и так были проведены, и эти регионы уже являются субъектами Российской Федерации – Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями. Однако даже такая позиция американского предпринимателя не типична для представителей элиты США.

Что касается украинского контрнаступления, то оно критикуется многими западными экспертами. Они прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации на фронте для украинских войск в силу очень высоких потерь и в личном составе, и в военной технике, переданной на вооружение ВСУ западными покровителями.

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