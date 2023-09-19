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ТАСС

Зеленский признал серьезные трудности с контрнаступлением ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office/ AP

По словам украинского президента, противостояние на линии фронта превратилось в артиллерийскую дуэль

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы страны находятся в сложной ситуации, а темпы объявленного Киевом контрнаступления незначительные.

"Это сложная ситуация. Я буду с вами полностью честен <...>. [Контрнаступление] не очень быстрое", - сказал он в интервью телекомпании СBS. По его словам, противостояние на линии фронта превратилось в артиллерийскую дуэль. С каждой стороны, как утверждает Зеленский, ежедневно выпускают по 40 тыс. снарядов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса.

При этом экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обращал внимание, что Зеленский постоянно лжет об успехах ВСУ. По его словам, такая ложь активно распространяется в стране, в частности, по телевидению, хотя никаких результатов контрнаступления нет. Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос также упрекал Зеленского в создании ложного оптимизма вокруг действий вооруженных сил. 

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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