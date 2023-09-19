Войти
Известия.ru

Генерал Генштаба США отметил необходимость избежать войны с Китаем

407
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia

Генерал Милли: США следует сделать всё возможное, чтобы избежать войны с Китаем

США следует сделать всё возможное, чтобы избежать войны с Китаем. Такую точку зрения выразил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN 17 сентября.

«Нам следует делать всё возможное, чтобы избежать открытого вооруженного конфликта с Китаем», — заявил он.

Генерал уточнил, что его страна уже участвовала в двух «войнах великих держав», имея ввиду Первую и Вторую мировые войны, добавив, что подобного конфликта с КНР случиться не должно.

Тем не менее он считает, что в случае «китайского вторжения на Тайвань» Вашингтон сможет его отразить. Милли подчеркнул, что США желают «мирного разрешения» ситуации между КНР и Тайванем.

Ранее в этот же день генерал Милли сообщил, что американское разведывательное сообщество пришло к выводу о том, что сбитый в начале февраля в воздушном пространстве США китайский аэростат не собирал разведданные и не передавал их Китаю.

Китайский метеозонд был замечен над американской территорией в ночь на 3 февраля. На следующий день президент США Джо Байден приказал сбить объект.

В Пентагоне после изучения оборудования на аэростате заявили, что он служил для сбора разведданных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Похожие новости
02.05.2023
Вот какие уроки должны извлечь США из украинского конфликта
17.04.2023
Китай расширил призыв на военную службу на фоне ситуации вокруг Тайваня
18.01.2022
Первое место по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ по итогам 2021 года впервые занимают ОАЭ
11.01.2021
Yahoo News Japan (Япония): каковы подлинные цели недавнего совместного полета китайских и российских бомбардировщиков над Тихим океаном?
25.12.2020
Колесный Abrams: необычный макет американского танка замечен в Китае
10.02.2020
Кражи, кибератаки и гибридные войны: Эспер обвинил Россию и Китай
06.06.2012
США пугают Китай невероятным эсминцем-невидимкой, а там смеются: его можно потопить и рыбацкими лодками
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:55
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 09:43
  • 55313
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 07:05
  • 2642
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 18.09 10:49
  • 1
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 18.09 09:48
  • 0
Маски сброшены: беглая оппозиция хочет крови
  • 18.09 02:30
  • 3
Экс-советник Кучмы заявил, что Украина не выдержит продолжения боев
  • 16.09 18:06
  • 6
«Ростех» планирует создать процессор «Эльбрус-Б» на 60-нм техпроцессе
  • 16.09 17:17
  • 56
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.09 14:45
  • 1
США проведут первое летное испытание нового бомбардировщика шестого поколения до конца года - корпорация
  • 15.09 19:42
  • 23
Выпуск военных самолётов в России догнал показатели СССР 1980-х годов и обогнал США
  • 15.09 14:24
  • 0
«Зачем Европарламенту понадобился дешёвый спектакль в исполнении сбежавшей преступницы?»