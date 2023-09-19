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ТАСС

Эрдоган заявил, что в мирном процессе по Украине не будет проигравших сторон

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Кроме того, турецкий лидер подчеркнул возрастающую посредническую роль Анкары в урегулировании региональных и глобальных кризисов

ТАСС, 18 сентября. Проигравших сторон в ходе мирного процесса на Украине не будет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на ужине, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом в Нью-Йорке. Речь турецкого лидера размещена на сайте канцелярии президента Турции.

"Мы добились многих дипломатических успехов <...>. Мы продолжаем прикладывать разносторонние усилия с верой в то, что в войне нет победителей, а в мире нет проигравших", - сказал Эрдоган.

В ходе выступления глава Турции также подчеркнул возрастающую посредническую роль Анкары в урегулировании региональных и глобальных кризисов.

Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что в Анкаре выступают за возобновление переговоров между Москвой и Киевом в стамбульском формате. Переговоры проходили в марте прошлого года, но достигнутые на них договоренности были сорваны по вине украинской стороны. Эрдоган также говорил, что готов предоставить территорию своей страны в качестве площадки для переговоров между президентами России и Украины. До визита в Россию турецкого президента, который состоялся 4 сентября, урегулирование украинского кризиса в Киеве и Москве с главами МИД двух стран обсуждал глава турецкой дипломатии Хакан Фидан. 

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Страны
Россия
США
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
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