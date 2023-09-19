Зеленский исключил завершение конфликта на Украине путем передачи территорий

Он также заявил, что и по окончании благоприятных метеоусловий контрнаступление продолжится

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине не будет окончен путем передачи части территорий.

"Нет. Это наша территория", - сказал глава государства в интервью телекомпании СBS, отвечая на вопрос, готов ли он отказаться от части территорий ради мира.

Кроме того, по словам Зеленского, украинское контрнаступление продолжится и после окончания благоприятных погодных условий. "Нам нужно <…> двигаться вперед. <…> Забудьте о погоде и тому подобном", - сказал он.

В августе Верховная рада приняла постановление, которым исключила любые территориальные уступки ради прекращения конфликта.

15 августа директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил шведской газете Verdens Gang, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России.

Украинские власти неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что несколько чиновников альянса заявили, что Киеву было передано все необходимое для удачного контрнаступления. Украинские СМИ отмечают, что страны Запада могут резко сократить финансовую и военную поддержку, если к концу осени не будет достигнуто существенных результатов на поле боя. Они также утверждают, что ранее Зеленский часто не прислушивался к советам западных аналитиков и это стоило ВСУ катастрофических потерь и утраты контроля над Мариуполем, Артемовском и другими населенными пунктами.