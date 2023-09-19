Войти
ТАСС

Зеленский исключил завершение конфликта на Украине путем передачи территорий

411
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Он также заявил, что и по окончании благоприятных метеоусловий контрнаступление продолжится

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине не будет окончен путем передачи части территорий.

"Нет. Это наша территория", - сказал глава государства в интервью телекомпании СBS, отвечая на вопрос, готов ли он отказаться от части территорий ради мира.

Кроме того, по словам Зеленского, украинское контрнаступление продолжится и после окончания благоприятных погодных условий. "Нам нужно <…> двигаться вперед. <…> Забудьте о погоде и тому подобном", - сказал он.

В августе Верховная рада приняла постановление, которым исключила любые территориальные уступки ради прекращения конфликта.

15 августа директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил шведской газете Verdens Gang, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России.

Украинские власти неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что несколько чиновников альянса заявили, что Киеву было передано все необходимое для удачного контрнаступления. Украинские СМИ отмечают, что страны Запада могут резко сократить финансовую и военную поддержку, если к концу осени не будет достигнуто существенных результатов на поле боя. Они также утверждают, что ранее Зеленский часто не прислушивался к советам западных аналитиков и это стоило ВСУ катастрофических потерь и утраты контроля над Мариуполем, Артемовском и другими населенными пунктами. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
08.08.2023
"В зоне поражения может оказаться и Московский регион": насколько опасны французские ракеты SCALP
15.02.2023
Норвежская разведка: корабли России впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием
28.11.2022
Японский эксперт объяснил, когда на самом деле начался конфликт на Украине
01.03.2022
Cumhuriyet: США вцепились России в горло
16.06.2020
Сбить на гиперзвуке. Что Россия сможет противопоставить западному оружию будущего
04.02.2019
Беларусь готова ответить на угрозы
22.06.2017
Боевая группа НАТО укомплектована (Neatkarigas Rita Avize, Латвия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:55
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 09:43
  • 55313
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 07:05
  • 2642
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 18.09 10:49
  • 1
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 18.09 09:48
  • 0
Маски сброшены: беглая оппозиция хочет крови
  • 18.09 02:30
  • 3
Экс-советник Кучмы заявил, что Украина не выдержит продолжения боев
  • 16.09 18:06
  • 6
«Ростех» планирует создать процессор «Эльбрус-Б» на 60-нм техпроцессе
  • 16.09 17:17
  • 56
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.09 14:45
  • 1
США проведут первое летное испытание нового бомбардировщика шестого поколения до конца года - корпорация
  • 15.09 19:42
  • 23
Выпуск военных самолётов в России догнал показатели СССР 1980-х годов и обогнал США
  • 15.09 14:24
  • 0
«Зачем Европарламенту понадобился дешёвый спектакль в исполнении сбежавшей преступницы?»