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Вестник Мордовии

Новейший российский БТ-3Ф благодаря ПТУР "Корнет" стал убийцей танков НАТО

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Опыт Специальной военной операции продемонстрировал, что мощное управляемое ракетное вооружение будет не лишним и для бронетехники, которая должна транспортировать мотострелков, десантников и морских пехотинцев.

Созданный на базе БМП-3 отечественный бронетранспортер БТ-3Ф получил спаренную пусковую установку ПТУР "Корнет". Как известно, это оружие способно вывести из строя любой современный западный танк. Что недавно было доказано в очередной раз, когда наши бойцы уничтожили два поставленных из Британии ВСУ танка "Челленджер".

Также данный БТР получил панорамный прицел командира, круговую телевизионную систему, дополнительную защиту от различных средств поражения.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В качестве вооружения применены два 7,62-мм пулемета ПКТМ.

При этом, несмотря на несколько увеличившийся вес, машина сохранила прекрасные мореходные качества, например передвижение при волнении в три бала со скоростью до 10 км/ч. По суше же максимальная скорость достигает 70 км/ч.

Благодаря своей хорошо продуманной компоновке "Тройка" вмещает семнадцать человек.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Доработанный образец демонстрировался на Международном военно-техническом форуме "Армия- 2023".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
БТ-3Ф
ПКТМ
Проекты
NATO
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