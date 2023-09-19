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РИА Новости

В зоне СВО испытают композитный дрон-камикадзе

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Российский дрон-камикадзе "БАС-80"
Российский дрон-камикадзе "БАС-80".
Источник изображения: © РИА Новости

"Андроидная техника": композитный дрон-камикадзе "БАС-80" испытают в зоне СВО

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дроны-камикадзе со складными крыльями "БАС-80", собранные из композитных материалов, переданы военным для испытаний в зоне спецоперации на Украине, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор НПО "Андроидная техника" — предприятия-разработчика беспилотника — Евгений Дудоров.

"Мы передали "Царским волкам" пару наших "БАС-80", чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения, а также порекомендовали, какие комплектующие лучше установить исходя из условий эксплуатации", - сказал он.



Дудоров отметил, что за счет применения композитных материалов (БПЛА производится из карбона или стеклопластика) "БАС-80" удалось сделать максимально легким и компактным. Вес дрона — 1,7 килограмма, благодаря конструкции со складными крыльями он может помещаться в тубус, в котором и переносится оператором.

Запуск дрона осуществляется за счет стартового порохового заряда. Полезная нагрузка "БАС-80" – 500 грамм, с возможностью увеличения до 2 килограмм.

По словам собеседника агентства, испытания дрона-камикадзе проходят успешно. В ходе них "БАС-80" подтвердил свои технические характеристики: максимальная скорость полета — до 130 километров в час, высота полета – до 200 метров, дальность – до 30 километров.

Группа "Царские волки" оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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