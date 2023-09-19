Кирби заявил, что США по-прежнему не поощряют атаки Украины на признанной территории РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома отметил, что подобные действия могут привести к эскалации конфликта

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. США не поощряют атаки Украины по объектам на признанной территории России, поскольку подобные действия могут привести к эскалации конфликта. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"По-прежнему на сегодняшний день мы не подталкиваем и не призываем Украину к атакам внутри России, - сказал он в интервью газете The Daily Telegraph. - Президент [Украины Владимир] Зеленский является главнокомандующим вооруженными силами, и он должен определять, куда наносить удар. Мы предоставляем им вооружение, но конечное решение за ним. Мы ясно дали понять, что мы не хотим видеть, как поставленное США оружие используется для ударов по территории России". Как добавил Кирби, эскалация конфликта "не пойдет на пользу не только народу Украины, но и национальной безопасности" США.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале, заявил, что США управляют боевыми действиями на Украине, поставляя оружие, и, по сути, ведут войну против России.