Тень коммуниста: оружейный гигант из США разорвал крупную сделку с Эр-Риядом

Raytheon испугался сотрудничества Саудовской Аравии с Китаем

Один из крупнейших производителей оружия, американская корпорация RTX, также известная под прежним названием Raytheon, вышла из соглашения по созданию системы противовоздушной обороны для Саудовской Аравии. Как пишет американская пресса, на системы обнаружения и ракетные комплексы Эр-Рияд выделил $25 млрд. Однако опасения RTX относительно возможного сотрудничества королевства с Россией и КНР оказались весомее. К чему приведет разрыв крупнейшего контракта, рассказывают «Известия».

Конец эпохи

Военное сотрудничество между США и Саудовской Аравией началось с подписания в 1975 году соглашения на рекордную для тех времен сумму $766 млн. Этот договор, являвшийся одним из элементов более крупного, стратегического соглашения, стал основой многолетних партнерских отношений в сфере ВПК между странами. На протяжении десятилетий Эр-Рияд оставался одним из крупнейших импортеров оружия и одновременно одним из основных покупателей вооружений из США.

В мае 2017 года страны подписали комплексное соглашение на общую сумму $109,7 млрд. Оно подразумевало восемь контрактов на $12,5 млрд и меморандум, состоявший из 34 пунктов, — еще на $95,2 млрд. В частности, в мае 2020-го Эр-Рияд подписал контракт с Boeing на поставку 650 крылатых ракет воздушного базирования SLAM-ER и 402 противокорабельных ракет Harpoon (модификация Block II). Сумма сделки составила $1,971 млрд со сроком исполнения к декабрю 2028-го.

Техники подвешивают крылатую ракету SLAM-ER под крыло истребителя-бомбардировщика Источник изображения: Фото: flickr.com

Существовавший до этого времени эксклюзивный уровень отношений позволял саудитам рассчитывать на приобретение самых современных образцов из обширной экспортной номенклатуры американского ВПК.

Локализация производства вооружений предполагает передачу технологий. В случае с американскими компаниями этот процесс регулируется несколькими нормативными актами, главным из которых является закон о контроле за экспортом вооружений. Его подраздел, правила международной торговли (IRA), определяет список стран, в которые этот экспорт запрещен.

Запуск противокорабельной ракеты Harpoon с борта эсминца ВМС США Источник изображения: Фото: US Navy

В 2018 году наследный принц Мухаммед ибн Салман поставил перед своим правительством весьма амбициозную цель — поднять локализацию производства оружия в королевстве с 2 до 50% к 2030 году. Для этих целей Эр-Рияд также планировал привлечь американские компании. В частности, из-за известных проблем с йеменскими хуситами и атаками их дронов на нефтяные объекты королевство обратилось к RTX за помощью в создании эффективной системы ПВО. Проект уже получил название «многоцелевая батарея».

Деньги в песок

К началу этого года соглашение между американским оборонным гигантом и представляющей интересы королевства компанией Scopa Defence находилось на стадии разработки. Оно подразумевало инвестиции в строительство завода по производству комплексов ПВО на сумму $25 млрд, что составляет 25% годовой выручки RTX и последующую прибыль в $17 млрд от продаж.

Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники, причиной разрыва соглашения стали опасения руководства RTX относительно возможных бизнес-связей владельца Scopa Defence Мохамеда Аладжлана с китайскими, российскими и белорусскими компаниями, находящимися в стоп-листе американского правительства. Реализация сделки привела бы, во-первых, к нарушению санкционного режима и, во-вторых, могла бы привести к утечке военных технологий.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства сил ПВО Саудовской Аравии Источник изображения: Фото: Getty Images/Joe Raedle

Как пишет издание, после того, как стало известно о срыве сделки, Scopa Defense уволила своего генерального директора-американца, который также высказывал Аладжлану свое беспокойство относительно возможных санкций со стороны США из-за сотрудничества с компаниями из РФ и КНР.

Сам Аладжлан заявил, что с российскими бизнесменами у него вообще нет ни одного совместного проекта, а у китайских компаний Scopa Defence приобретает исключительно необходимые для производства боеприпасов и военной техники компоненты — медь, каучук и другие материалы. Однако, по всей видимости, в современных условиях одного только этого обстоятельства может быть достаточно, в первую очередь из-за политических изменений в отношениях двух государств.

Так не работает

Торговля вооружениями, особенно высокотехнологичными, всегда являлась свидетельством более обширного стратегического сотрудничества. Вместе с тем Вашингтон неоднократно использовал оборонные контракты в качестве инструмента воздействия на тех или иных контрагентов в международных отношениях. Из последнего — до сих пор не состоявшаяся сделка между США и Турцией на поставку истребителей F-16. Договор не подписан из-за стремления американцев увязать его исполнение с утверждением Анкары шведской заявки на вступление в НАТО.

Разрыв сделки можно считать симптомом охлаждения отношений, считает научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Президент США Дональд Трамп показывает наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальман Аль Сауду плакат с образцами военной техники, поставляемой США армии Саудовской Аравии, 2018 год Источник изображения: Фото: TASS/EPA/KEVIN DIETSCH

— США и прежде по политическим причинам ограничивали поставки оружия в те или иные страны. Так было в случае с Турцией и ОАЭ. В сочетании с активизацией сотрудничества Саудовской Аравии с Россией и Китаем разрыв контракта в определенном смысле может означать сигнал потери доверия между Эр-Риядом и Вашингтоном, — отметил эксперт.

Арабские страны занимают около трети мирового оружейного рынка. Саудовская Аравия и ОАЭ, а также сотрудничающий с Россией Египет — крупнейшие импортеры в этом сегменте. Нарушение многолетнего и очень прибыльного для американских оборонных компаний сотрудничества с Эр-Риядом, особенно по причине потери взаимного доверия, похоже, является частным случаем разрушения сложившейся с 70-х годов прошлого века стратегии сотрудничества.

Посетители выставки World Defense Show 2022 в Эр-Рияде у стенда АО «Рособоронэкспорт» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Объявленное на саммите ОПЕК+ в октябре прошлого года решение о сокращении добычи нефти многие в Белом доме расценили как удар по позициям демократов в преддверии промежуточных выборов в конгресс. После этого несколько представителей Демпартии высказались за вывод из королевства американского воинского контингента и комплексов противоракетной обороны Patriot и THAAD.

Всё это происходит на фоне переориентации саудовского нефтяного экспорта в страны Азии, расширения сотрудничества с Китаем и наконец вступления в БРИКС. Двусторонние отношения ухудшились по совокупности причин, подчеркивает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Трамп в свое время очень хотел наладить отношения с Саудовской Аравией. Были даже разговоры о создании некого антииранского «ближневосточного НАТО» с королевством во главе. Но администрация Байдена, особенно после «дела Хашогги» и разговоров по возобновлению «ядерной сделки» с Ираном пошла на очевидное обострение. Политика Эр-Рияда на нефтяном рынке добавила негатива в отношениях двух стран. В результате Саудовская Аравия стремительно начала сближаться с Россией и КНР. Теперь Белый дом смягчает риторику и пытается во многом вернуться к трамповской стратегии, — заключил эксперт.

Андрей Кузмак