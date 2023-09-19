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ТАСС

Кирби считает, что поддержка Украины в Конгрессе остается на высоком уровне

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: vpk-news.ru

По его словам, против выделения дополнительных средств на помощь Киеву выступает лишь "незначительная группа из очень шумных республиканцев из правого крыла" Палаты представителей

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Обе палаты Конгресса США готовы продолжать оказывать помощь Украине. Такое мнение выразил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью британской газете The Daily Telegraph.

"Президент [США Джо Байден] уверен, что поддержка, которую мы получаем со стороны руководителей обеих палат [Конгресса], остается высокой", - сказал он. По словам Кирби, против выделения дополнительных средств на помощь Киеву выступает лишь "незначительная группа из очень шумных республиканцев из правого крыла" Палаты представителей.

"Мы видели растущее число республиканцев в Палате [представителей], которые критикуют будущие расходы и помощь Украине. Однако поддержка Украины на Капитолийском холме остается очень высокой. Не только с точки зрения обеих палат, но и с точки зрения обеих партий (Демократической и Республиканской - прим. ТАСС)", - указал он.

Ранее газета The Hill сообщила, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США выражают все больше сомнений в необходимости одобрения запроса вашингтонской администрации на выделение дополнительных финансов на военную помощь Украине. 

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Страны
США
Украина
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