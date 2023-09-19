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ТАСС

Кирби сообщил о продолжающихся дискуссиях в США о возможности поставок ракет ATACMS Киеву

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Флаг США
Флаг США.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа чиновников ранее сообщала, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность передачи ATACMS Украине осенью, но окончательное решение должен принять американский лидер

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Власти США еще не приняли решение отправить на Украину тактические баллистические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В Соединенных Штатах длительное время идет дискуссия относительно этих крылатых ракет дальнего радиуса действия, - сказал он в интервью газете The Daily Telegraph. - Какое-либо решение еще не было принято. Президент [Джо Байден] не говорил, что он поставит их, но он продолжает настаивать на межведомственном взаимодействии, чтобы Минобороны и Госдепартамент в рамках [обсуждения] в Совете национальной безопасности рассмотрели возможность [отправки] ATACMS".

Как сообщила газета The Wall Street Journal 15 сентября со ссылкой на источники из числа чиновников, администрация Байдена рассматривает возможность передачи ATACMS Киеву осенью, но окончательное решение должен принять американский лидер.

Портал Axios также со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон не намерен объявлять о поставках Киеву ATACMS во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в США. Встреча Байдена и Зеленского в Вашингтоне запланирована на 21 сентября. 

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Страны
США
Украина
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