Войти
bmpd.livejournal.com

Перспективный 155-мм артиллерийский снаряд разработки BAE Systems

454
0
0

Как сообщил журнал "EDR Magazine", на проходившей с 12 по 15 сентября 2023 года в Лондоне оборонной выставке DSEI-2023 корпорация ВАЕ Systems представила разрабатываемый ее британским "сухопутным" подразделением BAE Systems Land UK перспективный 155-мм артиллерийский снаряд NGAA (Next Generation Adaptable Ammunition), призванный совместить высокие характеристики с возможностями массового производства и снижения стоимости.

Изображение перспективного 155-мм артиллерийского снаряда BAE Systems NGAA (Next Generation Adaptable Ammunition) (c) Paolo Valpolini / www.edrmagazine.eu

Данный снаряд NGAA разрабатывается как для замены основного семейства типовых 155-мм осколочно-фугасных снарядов британской армии L15, так и для мирового рынка. Разработка снаряда вызвана опытом боевых действий на Украине, высветивших проблему недостаточности запасов боеприпасов в вооруженных силах и ограниченных производственных мощностей боеприпасной отрасли, привыкшей к длительному мирному периоду.

Основной задачей при разработке снаряда был комплексный подход, направленный на то, чтобы обеспечить применение для производства снарядов менее специализированного оборудования, используемого в гражданских отраслях промышленности, что даст возможность быстро перенастроить предприятия для массового производства боеприпасов, когда возникнет такая необходимость. Данное решение также должно затрагивать всю цепочку субподрядных поставок, обеспечивая производство комплектующих и элементов выстрела также неспециализированном коммерчески доступном оборудовании.

Для этого корпус снаряда NGAA планируется выполнять из коммерческих марок стали, которые могут приобретаться у широко спектра поставщиков, - по-видимому, обеспечивая повышение ее прочности технологиями закаливания. Корпус снаряда также должен выполняться единым, а не из нескольких элементов, и должен иметь общую форму для всех типов снарядов.

Снаряд NGAA должен снаряжаться композитными взрывчатыми веществами нового типа, производство которых, однако, пока что требует специального оборудования и "трудно масштабируемо". Поэтому ВАЕ Systems разрабатывает для производства таких ВВ технологию резонансного акустического смешивания (Resonance acoustic mixing - RAM), которая, как заявляется, ускоряет процесс производства ВВ с "часов до минут", значительно сокращает стоимость и пригодна для крупномасштабного производства. Также разрабатываются новые решения по химии ВВ, которые обещано представить к концу года.

Для снаряда NGAA вместо традиционных механических взрывателей разрабатывается единый полностью электронный программируемый взрыватель e-Fuze, который должен использовать широко доступные электронные компоненты. Взрыватель будет масштабируемым, и будет создан, в частности, также в варианте для 127-мм снарядов корабельных артсистем.

Сам снаряд NGAA должен иметь улучшенную аэродинамическую форму и быть модульным, позволяя различные типы снаряжения. Помимо основного фугасного снаряжения, предлагаются также дымовое и осветительное снаряжения нового типа, в частности на основе красного фосфора "нового поколения" (New Generation Red Phosphorus). В перспективе возможно применение других полезных нагрузок (РЭБ и т.д.). Снаряд должен оснащаться донным газогенератором, с которым при стрельбе из орудия калибра 155-мм/52 дальность составит до 40 км, или донным реактивным ускорителем, с дальностью, соответственно, до 65 км. Снаряд будет полностью совместим с серийными устройствами коррекции, такими как PGK.

BAE Systems заявляет, что стремится к снижению стоимости изготовления собственно снаряда на 50-75%, хотя стоимость электронного взрывателя e-Fuze, вероятно, будет сравнима со стоимостью нынешних механических взрывателей. Прототипы снаряда NGAA планируется продемонстрировать к концу 2023 года.

Изображение перспективного 155-мм артиллерийского снаряда BAE Systems NGAA (Next Generation Adaptable Ammunition) (c) Paolo Valpolini / www.edrmagazine.eu

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
BAE Systems
Похожие новости
11.03.2022
Великобритания планирует передать Украине зенитные ракетные комплексы Starstreak HVM
18.08.2021
Крылья для УДК
14.11.2016
"Дроны-камикадзе" приобретают популярность в мире
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
25.06.2014
Приоритет сфере высоких технологий
30.08.2013
Россия претендует на значительную долю мирового рынка УБС уже в ближнесрочной перспективе, помешать могут США
10.11.2011
Южноафриканская компания, специализирующаяся в области военной авиации, создала в Азербайджане совместное предприятие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:55
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 09:43
  • 55313
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 07:05
  • 2642
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 18.09 10:49
  • 1
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 18.09 09:48
  • 0
Маски сброшены: беглая оппозиция хочет крови
  • 18.09 02:30
  • 3
Экс-советник Кучмы заявил, что Украина не выдержит продолжения боев
  • 16.09 18:06
  • 6
«Ростех» планирует создать процессор «Эльбрус-Б» на 60-нм техпроцессе
  • 16.09 17:17
  • 56
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.09 14:45
  • 1
США проведут первое летное испытание нового бомбардировщика шестого поколения до конца года - корпорация
  • 15.09 19:42
  • 23
Выпуск военных самолётов в России догнал показатели СССР 1980-х годов и обогнал США
  • 15.09 14:24
  • 0
«Зачем Европарламенту понадобился дешёвый спектакль в исполнении сбежавшей преступницы?»