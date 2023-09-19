Перспективный 155-мм артиллерийский снаряд разработки BAE Systems

Как сообщил журнал "EDR Magazine", на проходившей с 12 по 15 сентября 2023 года в Лондоне оборонной выставке DSEI-2023 корпорация ВАЕ Systems представила разрабатываемый ее британским "сухопутным" подразделением BAE Systems Land UK перспективный 155-мм артиллерийский снаряд NGAA (Next Generation Adaptable Ammunition), призванный совместить высокие характеристики с возможностями массового производства и снижения стоимости.

Изображение перспективного 155-мм артиллерийского снаряда BAE Systems NGAA (Next Generation Adaptable Ammunition) (c) Paolo Valpolini / www.edrmagazine.eu

Данный снаряд NGAA разрабатывается как для замены основного семейства типовых 155-мм осколочно-фугасных снарядов британской армии L15, так и для мирового рынка. Разработка снаряда вызвана опытом боевых действий на Украине, высветивших проблему недостаточности запасов боеприпасов в вооруженных силах и ограниченных производственных мощностей боеприпасной отрасли, привыкшей к длительному мирному периоду.

Основной задачей при разработке снаряда был комплексный подход, направленный на то, чтобы обеспечить применение для производства снарядов менее специализированного оборудования, используемого в гражданских отраслях промышленности, что даст возможность быстро перенастроить предприятия для массового производства боеприпасов, когда возникнет такая необходимость. Данное решение также должно затрагивать всю цепочку субподрядных поставок, обеспечивая производство комплектующих и элементов выстрела также неспециализированном коммерчески доступном оборудовании.

Для этого корпус снаряда NGAA планируется выполнять из коммерческих марок стали, которые могут приобретаться у широко спектра поставщиков, - по-видимому, обеспечивая повышение ее прочности технологиями закаливания. Корпус снаряда также должен выполняться единым, а не из нескольких элементов, и должен иметь общую форму для всех типов снарядов.

Снаряд NGAA должен снаряжаться композитными взрывчатыми веществами нового типа, производство которых, однако, пока что требует специального оборудования и "трудно масштабируемо". Поэтому ВАЕ Systems разрабатывает для производства таких ВВ технологию резонансного акустического смешивания (Resonance acoustic mixing - RAM), которая, как заявляется, ускоряет процесс производства ВВ с "часов до минут", значительно сокращает стоимость и пригодна для крупномасштабного производства. Также разрабатываются новые решения по химии ВВ, которые обещано представить к концу года.

Для снаряда NGAA вместо традиционных механических взрывателей разрабатывается единый полностью электронный программируемый взрыватель e-Fuze, который должен использовать широко доступные электронные компоненты. Взрыватель будет масштабируемым, и будет создан, в частности, также в варианте для 127-мм снарядов корабельных артсистем.

Сам снаряд NGAA должен иметь улучшенную аэродинамическую форму и быть модульным, позволяя различные типы снаряжения. Помимо основного фугасного снаряжения, предлагаются также дымовое и осветительное снаряжения нового типа, в частности на основе красного фосфора "нового поколения" (New Generation Red Phosphorus). В перспективе возможно применение других полезных нагрузок (РЭБ и т.д.). Снаряд должен оснащаться донным газогенератором, с которым при стрельбе из орудия калибра 155-мм/52 дальность составит до 40 км, или донным реактивным ускорителем, с дальностью, соответственно, до 65 км. Снаряд будет полностью совместим с серийными устройствами коррекции, такими как PGK.

BAE Systems заявляет, что стремится к снижению стоимости изготовления собственно снаряда на 50-75%, хотя стоимость электронного взрывателя e-Fuze, вероятно, будет сравнима со стоимостью нынешних механических взрывателей. Прототипы снаряда NGAA планируется продемонстрировать к концу 2023 года.

Изображение перспективного 155-мм артиллерийского снаряда BAE Systems NGAA (Next Generation Adaptable Ammunition) (c) Paolo Valpolini / www.edrmagazine.eu