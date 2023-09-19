Без спутникового интернета украинские катера на боевой курс не выходят

Один из богатейших предпринимателей мира Илон Маск приказал своим подчиненным в компании SpaceX отключить спутниковый интернет Starlink возле крымского побережья, в результате чего безэкипажные морские катера (БМК), запущенные украинскими военнослужащими к полуострову с грузом взрывчатки, не сработали. Приблизившись к российским кораблям, «они потеряли связь, их вынесло на берег, никакого вреда причинено не было», – пояснил бизнесмен. Это его откровение сначала привел в своей передаче телеканал CNN. Через пару дней оно вместе с множеством других вышло в эфир при демонстрации 12 сентября видео биографии предпринимателя, составленной Уолтером Айзексоном.

Starlink представляет спутниковую сеть для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Первые коммуникационные спутники Илон Маск запустил в 2019 году, сейчас на низкой околоземной орбите (высотой до 550 км) действует более 4,5 тыс. космических аппаратов его группировки.

Посредством сентябрьских телепередач Илон Маск очередной раз прослыл перед широкой аудиторией противником активной американской поддержки Украины в ее стремлении вернуть себе «новые российские территории». Телевыступление Маска вызвало многочисленные гневные комментарии в США, включая обвинения в измене. «Конгресс США не объявлял войну России, – отреагировал предприниматель. – Если кто и является изменником, так это те, кто меня так называет». На самом же деле как гражданин Соединенных Штатов он сам «готов сражаться за свою страну и умирать в ней».

На этом перепалка со сторонниками жесткой линии не завершилась. Перейдя в словесное контрнаступление, Илон – то ли в шутку, то ли всерьез – сказал, что настоящим главой государства является «тот человек, кто управляет телесуфлером», что подсказывает нужные слова действующему президенту США Джозефу Байдену, когда тот выступает перед публикой. Так в социальной сети X (ранее – Twitter) бизнесмен отреагировал на дискуссии по импичменту Байдену среди республиканцев.

Как можно судить с его слов, больше, чем Байдену, основатель компаний Tesla и SpaceX верит российскому послу в Вашингтоне. Во всяком случае, в том, что касается развития событий на Украине. Напомним, что Анатолий Антонов заявил, что нападение на Крым вызовет ответный ядерный ответ. Издание Politico пишет, что перед принятием решения по ограничению зоны действия SpaceX Маск лично общался с Антоновым. «После разговора с российским послом в Соединенных Штатах, который, как сообщается, сказал ему, что атака на Крым спровоцирует ядерный ответ, Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink», – уточняет Politico.

Описываемые события происходили в прошлом году. Ближе ко второй его половине президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания не занимается оружием и не желает, чтобы ее услуги в области спутникового интернета использовались в военных целях. Шонвелл признала факт использования украинскими военными сигналов SpaceX, в том числе для управления БМК и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). «Однако мы хотим, чтобы они никогда не применялись в наступательных целях», – пояснила она.

Прошлой осенью руководство SpaceХ прекратило предоставление услуг связи абонентам, находящимся на расстоянии менее 100 км от крымского побережья. После чего украинские власти обратились к провайдеру с просьбой возобновить действие Starlink, поскольку его сигналы необходимы для точного позиционирования плавучих средств на Черном море.

Поясняя ситуацию Уолтеру Айзексону, основатель SpaceX признал факт обращения киевских чиновников (приведя конкретные имена, в том числе бывшего главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова), где содержался экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. Выраженная ими просьба осталась невыполненной, поскольку «заходила слишком далеко».

По мнению же Михаила Федорова, Starlink выступал «кровью» всей инфраструктуры коммуникаций Украины и «одной из фундаментальных составляющих» успеха ее вооруженных сил на поле боя. По информации газеты New York Times, к июлю этого года Украине было передано 42 тыс. терминалов Skylink.

В своей переписке с руководством SpaceX Федоров упомянул БМК нового проекта, «способные уничтожить любой крейсер или подводную лодку». Изучив ситуацию, его американский собеседник пришел к иному выводу: «применение Starlink для нападения может привести мир к катастрофе».

«Наши условия предоставления услуг явно запрещают использовать Starlink для наступательных военных действий, поскольку мы являемся гражданской системой, поэтому они (украинские власти. – «НВО») снова просили о чем-то, что было прямо запрещено», – пояснил Маск.

Если бы компания пошла навстречу Киеву, то «SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта. В таком случае украинские военные получили бы отличный шанс провести атаку на корабли ВМФ России в главной военно-морской базе на Черном море и, таким образом, «потопить большую часть российского флота на якоре».

На данный счет сказано буквально следующее: «Как я оказался на этой войне? Starlink не предназначался для войн, а был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи».

Иначе смотрит на тему глава Главного управления разведки (ГУР) киевского режима Кирилл Буданов. По его словам, Вооруженные силы Украины используют терминалы Starlink по всей линии фронта, причем благодаря им обмен информацией между воинскими частями «довольно хорошо себя зарекомендовал». Касаясь выборочного отключения от связи БМК, Буданов сказал: «Лично я не уверен, что господин Илон Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов».