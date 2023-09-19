Париж провозглашает «экономику войны»

Украинские военно-воздушные силы получили и используют французские крылатые ракеты SCALP ЕG. Одна из них недавно пополнила коллекцию российских трофеев, добытых в зоне спецоперации. Фото Владимира Карнозова.

Франция активизируется на мировом рынке вооружений

Формирование глобальной и европейской архитектуры невозможно без учета рынка вооружений и военной техники (ВВТ). Поэтому нужно изучать политику военного экспорта великих держав. Мы рассмотрим французскую политику в данной сфере и попытаемся выявить в ней преемственность и новации.

Преемственность во французской политике в указанной сфере прослеживается в ряде ключевых моментов. Сюда входят учет национальных интересов; корреляция с национальной безопасностью; приоритет норм и принципов международного права; строгое следование обязательствам, взятым по линии НАТО и Евросоюза; связь с общими задачами, стоящими перед экономикой; систематическое использование дипломатических механизмов; соблюдение правил игры «цивилизованного рынка».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Современная политика продаж ВВТ теснейшим образом связана с именем ныне действующего французского президента Эмманюэля Макрона. Он пришел к власти в 2017 году, в 2022-м был избран на второй срок, который заканчивается в 2027 году.

Впервые став хозяином Елисейского дворца, Макрон задался вопросом, коррелируется ли военный экспорт Пятой республики с национальной безопасностью.

При этом Макрону не пришлось начинать с чистого листа. Он получил в наследство от президента-социалиста Франсуа Олланда Белую книгу по обороне и национальной безопасности 2013 года.

Майор Д. Михайлов («Зарубежное военное обозрение», 2020, № 5) выявил сердцевину этого документа следующим образом: «Военная политика страны строится на трех основных принципах: «защита независимости народа и национальной территории», «сдерживание ядерными силами» и «быстрое реагирование на изменяющуюся геополитическую и экономическую обстановку в мире».

В Белой книге есть специальный подраздел «Индустрия обороны и безопасности». Государство должно обеспечивать политико-дипломатическое сопровождение военного экспорта. Продажа ВВТ рассматривается как магистральное направление формирования и укрепления стратегического партнерства. Обобщается французский опыт функционирования военно-промышленного комплекса (ВПК).

Ознакомившись с Белой книгой, Эмманюэль Макрон сразу же озадачил своих помощников и советников. Требовалась срочная адаптация Белой книги под текущие международные обстоятельства. Вскоре Макрону был положен на стол Стратегический обзор по обороне и национальной безопасности 2017 года.

Составители документа задались вопросом: чем объяснить «выдающиеся успехи Франции» на направлении внешнеэкономической политики, которое совпадает с продажей оружия? Их ответ гласил: это результат «постоянных инвестиций и такого политического курса, который обеспечивает постоянный баланс между экспортом, взаимодействием гражданского и военного секторов и удовлетворением собственных нужд».

Еще один основополагающий документ в интересующей нас сфере – «Закон о военном планировании» на 2019–2025 годы. Проанализировавшие его Алексей Чихачёв и Артур Шатравка пишут: «Закон особенно интересен тем, что к нему приложена подробная программа перевооружения французской армии. Эта программа имеет существенное экспортное значение, так как позволяет установить, какая именно техника будет эксплуатироваться Пятой республикой в ближайшем будущем и получит в этой связи должную рекламу».

ПРОГРАММНАЯ РЕЧЬ МАКРОНА

Следует обратить внимание и на речь Эмманюэля Макрона, которая не без оснований оценивается экспертным сообществом как программная. Речь эта прозвучала 13 июня 2022 года на международном оружейном салоне Eurosatory в Париже.

Президент Франции дал зеленый свет «экономике войны». От национального ВПК он потребовал нарастить производственные мощности таким образом, чтобы себестоимость продукции снизилась до крайнего предела и чтобы французская армия и армии ближайших союзников не испытывали нехватку ВВТ. «Ближайшие союзники» в данном случае – это не только члены НАТО, но и не имеющая реальных шансов для вступление в Североатлантический альянс Украина.

Летом 2023 года президент Макрон скрепляет своей подписью закон о беспрецедентном военном бюджете. Данный бюджет рассчитан на семь лет. За эти годы на военные нужды и потребности будет потрачено 413 млрд евро. Франция впервые в своей истории вышла на такой рубеж.

Этих денег должно хватить на многое. Ожидается значительное увеличение личного состава Вооруженных сил Франции. Значительно увеличится и количество военной техники. 268 млрд евро планируется потратить на новые разработки военной техники, на поддержание бронетехники, артиллерии, авиации и флота в постоянной боеготовности.

СТРУКТУРА ФРАНЦУЗСКОГО ВПК

Задолго до вступления в должность президента Макрона в стране сложился костяк военно-промышленного комплекса, представленный следующими субъектами хозяйствования: Airbus и Dassault (авиация), Naval Group (кораблестроение), Nexter (бронетехника), MBDA (ракетная техника), Safran (двигатели, оборудование). Такой расклад сохраняется и поныне.

Алексей Чихачёв и Артур Шатравка обращают внимание на то, что во всем мире традиционно считают «особенно жесткой» французскую систему контроля над военным экспортом:

а) каждая сделка должна подлежать тщательной экспертизе в Министерстве обороны и других заинтересованных ведомствах;

б) конечное решение о поставках техники конкретной стране исходит от премьер-министра;

в) каждый контракт должен заключаться на условиях открытости и не нарушать нормы

международного права в сфере контроля за военным экспортом.

Военная промышленность всякого государства является одним из источников обеспечения потребностей национальных вооруженных сил. Но удельный вес этого источника в общем массиве необходимых производственных мощностей разнится от страны к стране. Что касается Франции, национальный ВПК имеет больший удельный вес, чем все остальные источники, вместе взятые.

В Пятой республике прочно утвердилась полная отраслевая структура производства ВВТ. В нынешнем французском ВПК существенно выросло количество рабочих мест. На начало президентства Макрона их было 170 тыс., сейчас без малого 300 тыс.

Погоду в национальном ВПК делают субъекты хозяйствования со следующими характеристиками:

1) наличие смешанной формы собственности с участием государства;

2) обыкновенно это гиганты по производственным мощностям и получаемой прибыли;

3) государство, и только оно, обладает правом принятия решений, которые считаются стратегически важными.

Если взять весь массив выпускаемой французским ВПК продукции, то на средние и мелкие предприятия придется менее 30%. Такой рубеж не преодолевался со времен президентства Франсуа Миттерана. Удельный вес государственной собственности колеблется здесь от 25 до 40%.

Во Франции основательно позаботились о предельной концентрации предприятий ВПК, чтобы они компактно располагались, чтобы не было нареканий по качеству транспортной инфраструктуры, чтобы логистика шла в ногу со временем. На пространстве, непосредственно прилегающем к Парижу, Провансу, Альпам, Лазурному Берегу, Бретани и Аквитании, сосредоточено более 90% всех предприятий французского ВПК, хотя это всего лишь десятая часть территории государства.

ОРУЖЕЙНЫЙ ЭКСПОРТ

Французский военный экспорт можно градировать по трем критериям.

Первый критерий: стоимость заключенного контракта. В структуре оружейного экспорта в правление Макрона наблюдается существенное увеличение удельного веса крупных контрактов. Что понимать под крупным контрактом – универсального критерия нет, в каждой стране он свой. Во Франции крупными контрактами считаются те, стоимость которых превышает отметку в 200 млн евро.

Второй критерий: отраслевая структура экспорта. Вот как она выглядит: ракетно-космическая промышленность, судостроение, авиационная промышленность, бронетанковая промышленность, артиллерийско-стрелковая отрасль, радиоэлектронная промышленность.

На первом месте с внушительным отрывом находятся самолеты Rafale. Сейчас находится в эксплуатации уже четвертое поколение этих истребителей. Новейшие истребители Rafale успешно конкурируют с российским истребителем Су-30МКИ. Когда пишутся эти строки, зарубежные партнеры из разных стран ожидают поступления для своих ВВС 210 французских военных самолетов.

На мировом рынке пользуются спросом также французские фрегаты, подводные лодки, артиллерийские системы, вертолеты, радары, спутники наблюдения.

Третий критерий: региональный вектор. Ближневосточное направление – это становой хребет французской политики по продаже ВВТ. И эта политика носит системный характер. Ближневосточные партнеры платят за французское оружие в несколько раз больше, чем импортеры из других регионов, вместе взятых.

Если взять весь французский военный экспорт за 100%, то доля Египта как импортера будет равна 26%, Катара – 14%, Саудовской Аравии – 5%, Объединенных Арабских Эмиратов – 4%, Марокко – 2%.

Второй по значимости вектор экспорта – южноазиатский. И прежде всего индийский, или бхаратский (Бхарат – новое официальное название страны, которая до сентября 2023 года называлась Индией). Доля Индии среди получателей французских ВВТ достигает 14%. Итоги состоявшихся в июле нынешнего года переговоров президента Макрона и индийского премьер-министра Нарендры Моди дают основание утверждать, что указанная доля не уменьшится. Согласно заключенным недавно контрактам, Индия получит 26 французских истребителей и три подводные лодки Scorpene.

Доля стран Юго-Восточной Азии, а конкретно – Малайзии и Сингапура – во французском экспорте равна 1% для каждой страны.

Третий вектор – европейский. В рамках этого вектора наиболее динамичные поставки осуществляются на Украину. Кроме того, ВПК Франции выполняет заказы англичан, греков, сербов, хорватов, чехов, литовцев, бельгийцев, нидерландцев.

Четвертый вектор – латиноамериканский. Здесь первенство за Бразилией. На втором месте Колумбия, на третьем – Чили.

САМЫЙ БЫСТРЫЙ РОСТ

У руководства Франции всегда имелась заинтересованность в военно-промышленной интеграции в рамках НАТО и Европейского союза. Эта заинтересованность решающим образом влияла на технологический базис национального ВПК. Именно благодаря евро-атлантической интеграции он постоянно вписывается в глобальный военно-технологический тренд.

Франция – мировой лидер по темпам роста экспорта вооружений. С 2010 по 2022 год этот рост составил 70%. По итогам 2022 года можно констатировать достижение рекордной доли в мировом объеме экспорта вооружений. Она впервые оказалась равной 11,1%. Разрыв между Францией и Россией снизился до пяти процентных пунктов. Это рекорд для Франции и антирекорд для России.

Не исключено, что до конца второго президентского срока Эмманюэля Макрона Россия уступит Франции вторую строчку в списке мировых экспортеров ВВТ и переместится на третье место. В этом уверен, например, старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Питер Веземан. Одновременно он делает такой прогноз: «Франция частично займет ту нишу рынка, которую до нее занимала Россия».

Впрочем, в России к прогнозам и заключениям SIPRI всегда относились с определенным скепсисом, считая их не свободными от политической конъюнктуры.

Руководство Франции в целом проводит достаточно независимую политику, направленную на реализацию планов развития своего ВПК, имеющего стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности. Наращивание экспорта вооружений, сотрудничество с партнерами по Евросоюзу и НАТО в области высоких технологий и создания новейших образцов ВВТ позволяют Франции достаточно успешно конкурировать на мировом рынке оружия.

Брест

Михаил Стрелец

Михаил Васильевич Стрелец – доктор исторических наук, профессор.