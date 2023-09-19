Бомбовоз марки «МиГ»

Чем запомнился единственный тип ударного самолета Микояна и Гуревича

На Западе истребители-бомбардировщики широко и с успехом применялись еще во Вторую мировую войну. Наша Родина шла своим путем, долгое время «отдавая» наземные цели на растерзание штурмовикам и бомбардировщикам. Начиная с первенца в исторической продуктовой линейке самолетов марки «МиГ», они создавались как фронтовые истребители и перехватчики. Конечно, и МиГ-3, и МиГ-15/17 могли нести бомбы и неуправляемые ракеты и применяли их, когда того требовала обстановка войны, причем порой весьма успешно. Однако они не были специализированными для выполнения задач по уничтожению наземных целей, что отделяло их от западных истребителей-бомбардировщиков.

Именно создание специализированных ударных самолетов на единой платформе с фронтовым истребителем МиГ-23 стало новым для ОКБ благодаря семейству МиГ-23Б – МиГ-27. За счет продвинутой бортовой аппаратуры и мощных средств поражения, особенно управляемых, МиГ-27К долгое время считался лучшим одноместным истребителем-бомбардировщиком мира круглосуточного применения.

ПРООБРАЗ

Проект легкого ударного самолета 32–24 ОКБ разработало в 1969 году для действий по наземным целям бомбами и неуправляемыми снарядами, с возможностью атаки воздушных целей тепловыми ракетами и пушечным огнем. Визуально ударный вариант выделялся «скошенным» носом для лучшего вида из кабины на землю прямо по курсу. Граница обзора вниз составила 17 градусов – больше, чем на других советских боевых самолетах. Он мог нести до 3 т боевой нагрузки, например шесть бомб калибра 500 кг. В отличие от ряда зарубежных и отечественных штурмовиков того времени, МиГ-23Б при разгоне быстро выходил на сверхзвук, что повышало шансы на выживание в случае уклонения от истребителей противника и при выполнении противозенитных маневров.

Проектом предусматривалась установка двигателя АЛ-21Ф тягой 8000 кгс на максимале и 11 500 кгс на форсаже. В таком виде самолет 20 августа 1970 года поднял в небо П.М. Остапенко. Его приняли на вооружение и выпустили в количестве 24 экземпляров (1972 год), ставились консоли ранних редакций.

МиГ-23БН (самолет 32–23) с Р-29Б-300 (тяга 8000 и 11500 кгс соответственно) появился в 1973 году. Несмотря на некоторые увеличение расхода топлива, возврат от силовых агрегатов конструкции Архипа Люльки к моторам С.К. Туманского обеспечил большую степень унификации с фронтовыми истребителями и перехватчиками, что обеспечивало выскокую серийность. Сборка МиГ-23БН велась на московской площадке, параллельно с изготовлением истребителей МиГ-23М/МФ с унификацией по конструкции планера порядка 80%.

В основном сравнительно простые «бэ-эны» шли на экспорт. Для местного заказчика создавались варианты с индексами «БК» и «БМ», отличавшиеся составом оборудования, с цифровыми вычислителями вместо аналоговых и расширенным арсеналом средств поражения.

БОМБОМЕТАНИЕ

МиГ-27 вошел в историю авиации как первый советский ударный самолет, способный осуществлять бомбометание с пространственного маневра. А получились все следующим образом. В отличие от стран – импортеров авиатехники, Советский Союз приобрел для собственных вооруженных сил лишь небольшое число ударных МиГов с числовым индексом «23». У нас ставка делалась на усовершенствованный вариант – будущий МиГ-27, к созданию которого пришли через МиГ-23БК и МиГ-23БМ.

В отличие от сравнительного простого МиГ-23БН, оснащенного «Сокол-23Н» с аналоговым вычислителем, на серийных машинах для отечественных ВВС ставили прицельно-навигационные комплексы ПрНК-23 (с индексами) с цифровыми. Например, вариант «Сокол-23С» (ПрНК-23С) обеспечивал точную стрельбу снарядами и точное бомбометание. Представленный на испытания образец МиГ-27 нес навигационный комплекс с БЦВМ «Орбита-10». Он имел прицельный и навигационный режимы работы, дававшие возможность автоматически вести самолет по маршруту с возвращением на базу или три запасных аэродрома. На нем число точек подвески вооружения увеличили до семи.

На базе системы «КИТ», с переходом на новую элементную базу и рабочее тело, специалисты НИИ-17, Уральского оптико-механического завода, Ленинградского конструкторского бюро «Электроавтоматика» создали лазерный дальномер «Фон». Его применение на МиГ-27 нашло отражение в повышении точности стрельбы и бомбометания с пикирования.

Такой самолет испытал в Ахтубинске С.А. Микоян: «После взлета на высоте 50 м я включил автопилот… Самолет прошел через три поворотных пункта, вышел на полигон, снизился с 12000 до 5000 м, автоматически сбросил бомбы в точке с заданными заранее координатами, после чего вышел в район аэродрома». Далее – снижение по глиссаде. «На высоте около 40 м я отключил автопилот и посадил самолет вручную», – вспоминал летчик-испытатель. Самолет запомнился ему режимом автоматического бомбометания с кабрирования. «Летя на высоте 200 м, при подходе к цели я совместил перекрестие прицела с намеченным заранее ориентиром – «вынесенной точкой» – и нажал боевую кнопку. Самолет прошел некоторое время по горизонту, затем сам перешел в горку, и после набора высоты, рассчитанной компьютером, автоматически отделились бомбы. Выходить из горки надо было вручную. Я развернулся влево и увидел разрывы моих двух бомб в пределах круга полигона радиусом 50 м».

НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ ВОЗДУХОЗАБОРНИК

Истребители-бомбардировщики действуют на малых и средних высотах и редко выходят из трансзвуковой области. Поэтому авиаконструкторы посчитали допустимым перейти на нерегулируемый воздухозаборник – он легче и проще конструктивно. Неподвижные щели для слива пограничного слоя, расположенные на 80 мм от боковой поверхности фюзеляжа, сократились по площади. Максимальное число Маха полета уменьшилось до М=1,7 на высоте 8 км и М=1,1 у земли. Приборная эволютивная скорость самолета МиГ-27 с крылом в положении 16 градусов составляет 400 км/ч, с крылом в положении 72 градуса максимальная приборная скорость – 1350 км/ч.

Выживаемость в условиях современной войны улучшалась за счет системы пассивных и активных радиолокационных помех. Для повышения стойкости к воздействию поражающих средств использовано накладное бронирование (как на МиГ-23Б) и применен наддув топливных баков нейтральным газом. Внутренний запас топлива увеличился до 5400 л за счет дополнительного бака № 1А под полом закабинного отсека. Для большей дальности на двух узлах под крылом и одном под фюзеляжем навешивались три топливных бака по 790 л. На семи точках подвески самолет нес до 4 т боевой нагрузки. Ее номенклатура включала пушечные контейнеры УПК-23–250 как и на МиГ-23БН, а также СППУ-22 с подвижным блоком стволов. Значительным шагом вперед по наращиванию огневой мощи самолета стала замена встроенной пушки ГШ-23Л на ГШ-6–30 с вращающимся блоком из семи стволов на базе корабельного автомата АО-18. Она не вписывалась в обводы фюзеляжа, и ее установили прямо в потоке ближе к центру нижней части фюзеляжа.

К 1974 году облик ударного самолета удовлетворил требованиям советских ВВС, и его приняли на вооружение. Выпуск поручили иркутскому авиазаводу. Серийные самолеты ждали в частях, но их приемке и эксплуатации мешали ненадежно работающие ПРНК. По инициативе директора авиазавода в Иркутске Максимовского создали штаб и разработали стратегию действий по выходу из сложившейся ситуации. Решением Министерства авиационной промышленности в Иркутск на три месяца командировались почти 200 специалистов высокой квалификации с Комсомольска-на-Амуре, Смоленска и Новосибирска. Приходилось нарушать действующий на предприятии режим работы, удлиняя смены. Ввели специальную премиальную систему, отличившимся работникам раздавали телевизоры, холодильники и мотоциклы. Так иркутский завод работал с сентября по декабрь 1975 года. План в 160 самолетов выполнили. Ветеранам предприятия то время памятно по трем буквам – БАМ, представляющим сокращение словосочетания «Большой Аврал Максимовского».

ВЫСОКОТОЧНАЯ КАЙРА

За счет продвинутой бортовой аппаратуры и мощных средств поражения, особенно управляемых, МиГ-27К считался лучшим истребителем-бомбардировщиком мира круглосуточного применения. Первый полет – 30 декабря 1974 года (как МиГ-23БК, самолет 32–26), принят на вооружение в 1975 году. Машина выпускалась в Иркутске с 1976 года, всего построено около 200. Благодаря МиГ-27К ИАЗ получил славу завода-производителя самых совершенных ударных самолетов фронтовой авиации Советского Союза.

Комплекс ПрНК-23К с БЦВМ «Орбита-20–23К» имел дополнительные режимы, включая следующие. ПМС – прицеливание маневром самолета. ПКС – программно корректированное слежение за целью. АКС – автоматически корректируемое слежение. Их разработка велась с участием ГосНИИАС; большую работу провела ленинградская «Электроавтоматика». Точность бомбометания (КВО) улучшилась с 300 м до нескольких метров, то есть фактически система обеспечивала прямое попадание в цель.

С лучшей стороны от других модификаций МиГ-27К также выделялся и лазерной телевизионно-оптической системой «Кайра». Оснащенная лазерным и телевизионным каналами, она дала самолету возможность применения как лазерных, так и телевизионно-оптических бомб и ракет. Увеличение дальности обнаружения целей по телевизионному каналу в условиях дымки, тумана обеспечивалось системой подчеркивания контраста. Отмечался широкий диапазон углов, до 140 градусов. Оптическая головка лазерного прицела-дальномера могла вращаться по азимуту и углу места (40, 130 градусов), обеспечивая сопровождение цели при маневрах самолета. По данным бортовой ЭВМ луч удерживался на цели. Визуальное сопровождение осуществлялось при помощи стабилизированной телекамеры, у летчика в кабине – телевизионный индикатор прямой видимости.

Благодаря продвинутому прицельно-навигационному комплексу МиГ-27К мог применять мощные и весьма продвинутые даже по современным меркам средства поражения, какими являются корректируемые авиационные бомбы КАБ500Л и, с кассетной боевой частью, КАБ500КЛ. Они наводятся на отраженный от цели лазерный луч. Помимо ракеты Х-25Л, входившей в состав вооружения менее сложных вариантов, МиГ-27К применял еще и Х-29Л, предназначенную для уничтожения особо прочных целей. Для увеличения угла подхода к цели она могла делать «горку», что повышало эффективность боевой части. Другие варианты управляемых бомб и ракет комплектовались телевизионной корреляционной головкой самонаведения, способной захватить цель типа «самолет на стоянке» на удалении 15–17 км. КАБ-500КР отличала бронебойная БЧ, КАБ500Д – объемно-детонирующая.

Шансы истребителя-бомбардировщика на выживаемость при встрече с вражескими истребителями увеличивали ракеты Р-60 (Р-60М) класса «воздух–воздух», пришедшие на смену Р-3С. По сравнению с МиГ-23БН, эффективность МиГ-27К выше в 2–2,5 раза, при этом уровень потерь ниже в 1,5–3 раза. Построенные ранее МиГ-27 достигали уровня «К» путем установки системы «Кайра» в носовую часть фюзеляжа и телевизионного индикатора ИТ-23М в кабину летчика. Модернизацию прошли 500 машин (почти все в войсках).

Благодаря продукции с маркой «МиГ» авиазавод в Иркутске вошел в «элитный клуб» предприятий отечественного военно-промышленного комплекса. Его членство подтвердил в апреле 1978 года факт посещения предприятия генеральным секретарем ЦК КПСС. Леонид Ильич Брежнев почти целый день 2 апреля провел на заводе, осматривая цеха и беседуя с рабочими.

ВАРИАНТ ПОДЕШЕВЛЕ

При всей эффективности корректируемых боеприпасов основными средствами ведения воздушной войны были и пока остаются неуправляемые бомбы и снаряды. Они просты и дешевы, а точность попадания в цель в реальной обстановке боя во многом определяется мастерством летчика и возможностями БРЭО его самолета. Арсенал ударных МиГов включает мощные НАР С-24 и С-24Б калибра 240 мм, С-25 калибра 340 или 420 мм, а также блоки с ракетами 55 и 80 мм (Б-8 с 20-ю зарядами). При вылете на поражение наземных целей варианты «просто и сердито» – восемь авиабомб калибра 500 кг, до девяти калибром 250 кг или 18 «соток».

Роль сравнительно простого и дешевого истребителя-бомбардировщика советских ВВС выполнял МиГ-27М (самолет 32–29), созданный в 1976 году. Навигационная система КН-23 с доплеровской РЛС была способна фиксировать координаты трех пункта поворота маршрута (ППМ) и четырех аэродромов, куда можно идти на посадку после выполнения боевой задачи. Прицельно-навигационный комплекс позволял выполнять навигационное бомбометание ночью или за облаками. Для применения высокоточных боеприпасов машина оснащалась лазерной системой «Фон» или «Клен». МиГ-27М выпускали на заводе в Улан-Удэ в течение 1978–1983 годов. Собрали полторы сотни экземпляров с использованием деталей планера, изготовленных по кооперации в Иркутске.

Произведенные ранее МиГ-27 в количестве около 300 дорабатывались в вариант МиГ-27Д (самолет 32–27) с более совершенной, чем «Фон», лазерной системой «Клен». Она отличалась возможностью управлять лучом в двух плоскостях вместо одной, с большим диапазоном углов.

Программа самолетов с крылом изменяемой геометрии оставила глубокий след в истории ОКБ имени Микояна и Гуревича. Кроме прочего это выражается еще и тем, что МиГи впервые освоили новую для себя «профессию». Из 6 тыс. собранных самолетов семейства МиГ-23 более 1300 были выпущены в вариантах истребителя-бомбардировщика.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Иванов - военный эксперт, историк