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В сети обсуждается публикация немецких медиа с заявлениями одного из высокопоставленных военных бундесвера – бригадного генерала Кристиана Фрайдинга. У генерала поинтересовались дальнейшим планом действий официального Берлина в том случае, если украинский вооруженный конфликт продолжится ещё 2-3 года.
Отвечая на этот вопрос, бригадный генерал ВС ФРГ заявил, что «никто не ждёт, что вооружённый конфликт на Украине завершится в ближайшие полгода».
Фрайдинг:
То есть, генерал допускает, что боевые действия на Украине продлятся ещё 9 лет.
Далее у Фрайдинга спросили, чем, по его мнению, должна закончиться поддержка Украины. Немецкий генерал заявил, что должна она закончиться «победой Украины с восстановлением территориальной целостности».
Комментируя заявления немецкого генерала, военные эксперты отмечают, что Фрайдинг, по сути, подтвердил формулу, о которой много говорят в последнее время: «Ведение войны руками украинцев до последнего украинца». Если учесть, какими темпами в жерле вооружённого конфликта, особенно в ходе своего контрнаступления, сгорает украинская армия, то ни один эксперт сегодня не возьмётся сказать, кто будет воевать в упомянутом немецким генералом 2032 году.
Напомним, что ранее министр обороны Италии заявил, что ожидает завершения украинского вооружённого конфликта в ближайшие 7-8 месяцев. А в объединённом комитете начальников штабов США указали на то, что украинское контрнаступление продлится максимум до конца октября.
Комментарии экспертов в самой Германии: