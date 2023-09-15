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Военное обозрение

Эксперты высказались по поводу допущения немецкого генерала о том, что украинский вооружённый конфликт может продлиться ещё 9 лет

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Источник изображения: topwar.ru

В сети обсуждается публикация немецких медиа с заявлениями одного из высокопоставленных военных бундесвера – бригадного генерала Кристиана Фрайдинга. У генерала поинтересовались дальнейшим планом действий официального Берлина в том случае, если украинский вооруженный конфликт продолжится ещё 2-3 года.

Отвечая на этот вопрос, бригадный генерал ВС ФРГ заявил, что «никто не ждёт, что вооружённый конфликт на Украине завершится в ближайшие полгода».

Фрайдинг:

Конечно, мы все хотели бы, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Но у нас есть поддержка со стороны парламента, благодаря которой мы можем оказывать помощь нашим украинским друзьям до 2032 года. Мы готовы оказывать им долгосрочную поддержку.

То есть, генерал допускает, что боевые действия на Украине продлятся ещё 9 лет.

Далее у Фрайдинга спросили, чем, по его мнению, должна закончиться поддержка Украины. Немецкий генерал заявил, что должна она закончиться «победой Украины с восстановлением территориальной целостности».

Комментируя заявления немецкого генерала, военные эксперты отмечают, что Фрайдинг, по сути, подтвердил формулу, о которой много говорят в последнее время: «Ведение войны руками украинцев до последнего украинца». Если учесть, какими темпами в жерле вооружённого конфликта, особенно в ходе своего контрнаступления, сгорает украинская армия, то ни один эксперт сегодня не возьмётся сказать, кто будет воевать в упомянутом немецким генералом 2032 году.

Напомним, что ранее министр обороны Италии заявил, что ожидает завершения украинского вооружённого конфликта в ближайшие 7-8 месяцев. А в объединённом комитете начальников штабов США указали на то, что украинское контрнаступление продлится максимум до конца октября.

Комментарии экспертов в самой Германии:

Всё понятно: к 2032 году столько воды утечёт, что может не быть не только Фрайдинга, но и Украины в её нынешнем виде, а деньги-то уже выделяются.
Генерал бундесвера говорит, по сути, о выделении средств из бюджета на долгосрочную перспективу. А если средств в бюджете на это перестанет хватать из-за рецессии, в которой наша экономика уже находится?
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Страны
Германия
Италия
США
Украина
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