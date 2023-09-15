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Картон фильтровальный технический 1000*1000

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Картон фильтровальный технический 1000*1000.
Источник: https://kzpo.ru/products/картон-фильтровальный/

Картон фильтровальный технический размером 1000х1000 мм - представляет собой материал, используемый для фильтрации и очистки газов и жидкостей.


Вот некоторые характеристики, состав и применение фильтровального картона :


Характеристики фильтрокартона:

  • Размер: 1000х1000 мм (может варьироваться)
  • Плотность: может быть различной и зависит от нужных параметров фильтрации
  • Вес: варьируется в зависимости от толщины и состава

Состав технического фильтр-картона:

  • Картон фильтровальный технический состоит из одного или нескольких слоев специально обработанной и переплетенной целлюлозы или других натуральных материалов.
  • Может быть пропитан или покрыт химическими соединениями для улучшения его фильтрационных свойств.

Применение фильтрокартона:

  • Картон фильтровальный технический применяется в различных отраслях промышленности, в том числе в химической, нефтяной, пищевой, фармацевтической и иных сферах.
  • Он используется для фильтрации газов и жидкостей, удаления вредных частиц, твердых веществ, загрязнений и других примесей.
  • Материал может применяться в фильтрационных системах, фильтрах-прессах, электростатических отстойниках и других устройствах для очистки и разделения различных веществ.

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Важно отметить, что точные характеристики, состав и применение картона фильтровального технического размером 1000х1000 мм могут различаться в зависимости от выпускаемой партии и конкретного назначения материала.


Фильтровальный технический картон ГОСТ 6722-75


Фильтровальный технический картон ГОСТ 6722-75 используется как материал для изготовления фильтров и фильтровальных элементов различного назначения.


Основные назначение фильтровального технического картона:

  1. Фильтрация: он используется для удаления твердых частиц, пыли, загрязнений и других примесей из воздуха, газа или жидкости.
  2. Сепарация: фильтровальный технический картон может быть применен для разделения жидкостей, например, для удаления масла из воды или жидких полимеров.
  3. Защита: его используют для защиты от определенных веществ или частиц, например, в медицинском оборудовании или при производстве пищевых продуктов.

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Размеры фильтровального технического картона могут варьироваться в зависимости от требований заказчика и предполагаемого применения. Обычно это плоские квадратные листы шириной и длиной в 1 метра. Окончательные размеры могут быть определены заказчиками в соответствии с их потребностями.

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