В NASA назначен руководитель по исследованию НЛО

Летчики ВМФ США рассказывают о своих встречах с НЛО.

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - В NASA назначен директор по исследованиям неопознанных летающих объектов (или, согласно новому термину, неопознанных аномальных феноменов - UAP), сообщил в четверг глава агентства Билл Нельсон.

Глава NASA объявил о назначении нового руководителя исследований, не раскрыв его личность, после того, как независимая группа экспертов рекомендовала агентству активизировать усилия по сбору информации о UAP и играть более важную роль в оказании помощи Пентагону в их обнаружении.

"UAP вызывает глобальное интерес ... в связи с их неизвестной природой", - сказал Нельсон.

"Если вы спросите меня, верю ли я, что существует жизнь во Вселенной, ... мой личный ответ: "Да", - добавил он.

"Мы вам расскажем все, чтобы мы ни обнаружили", - сказал Нельсон, пообещав прозрачность в исследованиях NASA.