Войти
РИА Новости

Корабль "Самум" уничтожил украинский безэкипажный катер в Черном море

429
0
+1
Малый ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" Черноморского флота ВМФ России
Малый ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" Черноморского флота ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

МО: ВСУ в четверг пытались атаковать корабль "Самум" в акватории Черного моря

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Корабль "Самум" уничтожил украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщило Минобороны.

"Четырнадцатого сентября около 16:30 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля", — рассказали в ведомстве.

Это не первый подобный случай за сегодня. Рано утром российские военные уничтожили в акватории Черного моря пять катеров-дронов ВСУ, пытавшихся атаковать корабль "Сергей Котов".

В среду отечественным самолетам удалось вывести из строя три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.

В ночь на 10 сентября в районе острова Змеиный морская авиация атаковала три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами, следовавшими в направлении Крымского побережья. Еще четыре таких же катера, которые шли в сторону мыса Тарханкут, уничтожили 4 сентября.

Кроме того, украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
ЧФ
Похожие новости
20.06.2022
Не покладая рук, спасение утопающих, польский филиал ада
24.06.2019
Минобороны РФ утилизирует единственную украинскую подлодку "Запорожье"
14.06.2019
Нужны ли России новые авианосцы
24.07.2017
Кто кому угрожает на Черном море
05.06.2015
Причал для вертолетоносца типа "Мистраль" в Севастополе переоборудуют под фрегаты "адмиральской серии"
21.05.2013
Севастополь не получит новых российских кораблей и вооружений
29.04.2013
Бразильская самба и русский "Панцирь"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 10:40
  • 55217
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.09 09:56
  • 1
Минобороны Британии поставило украинской армии тяжелые транспортные дроны Malloy T-400
  • 15.09 09:22
  • 4
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 15.09 08:55
  • 445
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 15.09 07:10
  • 1
«Ростех» планирует создать процессор «Эльбрус-Б» на 60-нм техпроцессе
  • 15.09 05:18
  • 24
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 14.09 19:03
  • 2638
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 18:30
  • 1
Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана
  • 14.09 14:28
  • 0
Польский наемник Петр Миткевич от первого лица о войне на Украине
  • 14.09 10:34
  • 25
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 14.09 10:09
  • 2
В зоне СВО начали применять обеспечивающий преимущество над ВСУ ретранслятор "Облачко"
  • 13.09 20:07
  • 19
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 13.09 19:26
  • 2
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно
  • 13.09 19:03
  • 55
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.09 16:18
  • 0
Все тайное когда-нибудь становится явным