МО: ВСУ в четверг пытались атаковать корабль "Самум" в акватории Черного моря

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Корабль "Самум" уничтожил украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщило Минобороны.

"Четырнадцатого сентября около 16:30 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля", — рассказали в ведомстве.

Это не первый подобный случай за сегодня. Рано утром российские военные уничтожили в акватории Черного моря пять катеров-дронов ВСУ, пытавшихся атаковать корабль "Сергей Котов".

В среду отечественным самолетам удалось вывести из строя три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.

В ночь на 10 сентября в районе острова Змеиный морская авиация атаковала три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами, следовавшими в направлении Крымского побережья. Еще четыре таких же катера, которые шли в сторону мыса Тарханкут, уничтожили 4 сентября.

Кроме того, украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.