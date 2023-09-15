В США выбрали компанию для создания беспилотников нового типа LongShot

Источник изображения: topwar.ru

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA), отвечающее за разработку новых технологий для использования в интересах вооружённых сил, выбрало компанию для создания беспилотной системы LongShot. Речь идет о беспилотнике, который будет перевозиться пилотируемыми боевыми самолетами.

По словам ряда экспертов, программа LongShot - одна из серии попыток сохранить превосходство американской боевой авиации над потенциальными противниками – Китаем и Россией. Беспилотники LongShot позволят быстро развить превосходство в воздухе над выбранной областью, считают разработчики. Эти беспилотники будут перевозиться истребителями на внешней точке подвеса или в отсеках бомбардировщиков. После запуска такой легкий и труднодоступный летательный аппарат будет двигаться к противнику и атаковать его ракетами воздух-воздух, такими как AIM-120 и подобными им.

Это еще одна идея поразить противника, не подвергая опасности пилотируемый самолет и не указывая его позицию во время атаки, говорят эксперты. Однако, если самолет-носитель попадет под удар, прежде чем выпустит беспилотник, будут потеряны сразу два объекта.

Плюсом программы LongShot является то, что здесь не требуется создания БПЛА большой дальности, запускаемых наземными или надводными средствами.

После долгих колебаний DARPA выбрало для реализации программы LongShot компанию General Atomics. Ожидается, что компания начнет летные испытания беспилотника уже в декабре этого года. Пока конкретные характеристики нового БПЛА не раскрываются.