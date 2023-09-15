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ТАСС

Экс-советник Кучмы заявил, что Украина не выдержит продолжения боев

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Раненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba

Олег Соскин считает, что пора начинать переговоры

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Украина не сможет выдержать дальнейшего продолжения военных действий, Киеву пора начинать переговоры о прекращении огня. Такое мнение выразил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Необходимо вести переговоры <...>, [необходимо] временное прекращение огня, иначе Украина не в состоянии выдержать такое. <...> Идет тяжелейший обмен ударами", - сказал он на видео, которое разместил на канале в YouTube.

Соскин отметил критическую демографическую ситуацию, связанную с оттоком населения из страны. "Только в Словакии 300 тыс. беженцев, в Германии минимум 1,3 млн беженцев, будет 1,5 млн, в Польше 900 тыс. <...> Дети не рождаются на Украине, мужчин уже нет, поэтому необходимо принимать какие-то меры", - призвал он. "Кто от этого выигрывает? Польша выигрывает, все страны Балтии, Америка выигрывают, все выигрывают, а кто в проигрыше - Украина", - полагает бывший советник Кучмы.

Ранее Соскин уже выступал с призывом заключить перемирие с Россией, заявляя о росте ее ударной мощи, а также предлагал отменить военное положение и провести парламентские и президентские выборы. По его мнению, по итогам волеизъявления президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники будут отстранены от власти, а это даст стране шанс на спасение.

Украина не готова вести длительные боевые действия, у нее нет для этого ни экономических, ни человеческих ресурсов, добавил Соскин.

"К длительной, изнурительной войне Украина не готова, объективно [не в состоянии] ее вести, потому что у нас нет таких ресурсов, чтобы это осуществлять", - сказал он.

По его словам, Украина понесла огромные экономические, финансовые и людские потери. "Нет ресурса на продолжение этого <...> даже на следующие полгода, в крайнем случае до конца этого года, все", - полагает Соскин.

Как сообщала 12 августа газета The New York Times, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), по оценкам западных аналитиков, с февраля 2022 года превысили 150 тыс. человек убитыми и ранеными. С 4 июня, как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. 

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