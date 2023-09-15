В минобороны Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе с командованием ВС РФ

Глава минобороны Армении Сурен Папикян 14 сентября обсудил обстановку на армяно-азербайджанской границе и в зоне ответственности миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе с главнокомандующим Сухопутными войсками РФ генералом армии Олегом Салюковым и новым командующим миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-майором Кириллом Кулаковым.

«На встрече обсуждалась оперативная обстановка на армяно-азербайджанской границе и в зоне ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе, существующие проблемы, а также ряд вопросов, направленных на повышение эффективности российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе», — говорится в заявлении военного ведомства Армении.

Папикян подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, а также важность усилий для скорейшего разблокирования Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом.

«Министр обороны представил данные о передвижениях и скоплениях ВС Азербайджана вдоль границ, периодических провокациях, стрельбе в направлении армянских позиций и одновременно с этим частом распространении дезинформации», — указали в минобороны.

14 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия останется гарантом безопасности в ситуации в Нагорном Карабахе. Он отметил, что в РФ обеспокоены тем, что напряженность не спадает. В связи с этим Россия продолжает контакты как с Ереваном, так и с Баку, призывая обе стороны к сдержанности.

Ранее, 12 сентября, президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что армяно-азербайджанский конфликт, который затрагивает статус Нагорного Карабаха, решен «и это решение сегодняшнего армянского руководства». Он отметил, что российская сторона, которая выполняла миротворческую роль в конфликте соседствующих республик, предлагала собственные варианты урегулирования, но Ереван не соглашался на эти варианты.

За день до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обстановка на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. Политик рассказал, что Азербайджан скапливает силы у Нагорного Карабаха.

Политолог Юрий Светов напомнил в беседе с «Известиями» 9 сентября о предназначении миротворческой миссии РФ в Карабахе. Он также отметил, что сам Пашинян не раз заявлял, что Нагорный Карабах — это территория Азербайджана.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.