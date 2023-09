ЦАСТ объявляет о работе над новой книгой

Центр анализа стратегий и технологий "ЦАСТ" сообщает о работе над переводом третьей книги Роберта Джервиса под названием "Значение ядерной революции. Управление государством и перспектива Армагеддона" (The Meaning of the Nuclear Revolution. Statecraft and the Prospect of Armageddon).

В работе Роберт Джервис рассматривает, как осознание странами возможности начала ядерной войны привело к революции в военной стратегии и международных отношениях, изменив понимание войны, психологию государственных деятелей и формирование военной политики сверхдержав.

Завершение работы над переводом и выход книги в печать запланированы на декабрь, но уже сейчас вы можете ознакомиться с переведенным отрывком из книги под заголовком "О кризисной нестабильности и психологии ядерного сдерживания" на странице журнала "Россия в глобальной политике": https://globalaffairs.ru/articles/o-krizisnoj-nestabilnosti/

Полезного чтения!