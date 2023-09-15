Войти
bmpd.livejournal.com

ЦАСТ объявляет о работе над новой книгой

417
0
0

Центр анализа стратегий и технологий "ЦАСТ" сообщает о работе над переводом третьей книги Роберта Джервиса под названием "Значение ядерной революции. Управление государством и перспектива Армагеддона" (The Meaning of the Nuclear Revolution. Statecraft and the Prospect of Armageddon).

В работе Роберт Джервис рассматривает, как осознание странами возможности начала ядерной войны привело к революции в военной стратегии и международных отношениях, изменив понимание войны, психологию государственных деятелей и формирование военной политики сверхдержав.

Завершение работы над переводом и выход книги в печать запланированы на декабрь, но уже сейчас вы можете ознакомиться с переведенным отрывком из книги под заголовком "О кризисной нестабильности и психологии ядерного сдерживания" на странице журнала "Россия в глобальной политике": https://globalaffairs.ru/articles/o-krizisnoj-nestabilnosti/

Полезного чтения!

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
10.03.2016
Ядерное оружие стран НАТО
28.07.2015
США испугались российского «проекта 4202»
16.07.2014
"Росатом" нацелился на Бразилию
11.09.2013
ГПВ-2020 слаба в области авиационных вооружений
22.04.2013
Космическую отрасль спасут молодые инженеры
11.07.2012
ВМФ России: состоится ли возрождение — часть I
30.04.2008
Стратегический ракетоносец Ту160. Справка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 10:40
  • 55217
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.09 09:56
  • 1
Минобороны Британии поставило украинской армии тяжелые транспортные дроны Malloy T-400
  • 15.09 09:22
  • 4
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 15.09 08:55
  • 445
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 15.09 07:10
  • 1
«Ростех» планирует создать процессор «Эльбрус-Б» на 60-нм техпроцессе
  • 15.09 05:18
  • 24
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 14.09 19:03
  • 2638
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 18:30
  • 1
Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана
  • 14.09 14:28
  • 0
Польский наемник Петр Миткевич от первого лица о войне на Украине
  • 14.09 10:34
  • 25
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 14.09 10:09
  • 2
В зоне СВО начали применять обеспечивающий преимущество над ВСУ ретранслятор "Облачко"
  • 13.09 20:07
  • 19
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 13.09 19:26
  • 2
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно
  • 13.09 19:03
  • 55
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.09 16:18
  • 0
Все тайное когда-нибудь становится явным