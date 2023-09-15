ВВС Индии получили первый военно-транспортный самолёт Airbus C295MW

Группа Airbus сообщила, что ее военное подразделение Airbus Defence and Space 13 сентября 2023 года на предприятии в Севилье (Испания) официально передало военно-воздушным силам Индии первый из заказанных ими 56 легких турбовинтовых военно-транспортных самолетов C295MW. На церемонии присутствовал начальник штаба (командующий) ВВС Индии главный маршал авиации Вивек Рам Чаудхари. Самолет (серийный номер 209, индийский военный номер СА7101) в ближайшее время должен совершить перелет в Индию с совместным экипажем.

Первый полученный ВВС Индии военно-транспортный самолет Airbus C295MW (серийный номер 209, индийский военный номер СА7101) (с) www.team-bhp.com

Напомним, что в сентябре 2021 года группа Airbus подписала контракт на поставку ВВС Индии 56 самолетов С295MW. По условиям контракта Airbus с индийской стороной, первые 16 самолетов С295MW будут поставлены в Индию Airbus Defence and Space в готовом состоянии со сборочной линии его предприятия в Севилье в Испании, с завершением поставок в течении четырех лет. Первый самолет для Индии (серийный номер 209) был выкачен в Севилье 1 марта 2023 года, совершил первый полет там 5 мая и теперь передан заказчику. Второй самолет должен быть поставлен Индии в мае 2024 года, а следующие 14 самолетов будут передаваться по одному в месяц до августа 2025 года.

Остальные 40 самолетов будут произведены и собраны на территории Индии компанией Tata Advanced Systems Ltd. (TASL) - аэрокосмическим и оборонным подразделением частной группы Tata, в рамках совместного предприятия, созданного Airbus Defence and Space и TASL в 2014 году. Производство основных элементов планера С295MW организуется на новом заводе, построенном TASL в Хайдерабаде, где сосредоточены основные мощности TASL. Окончательная сборка индийских самолетов будет производиться на новом заводе TASL в Вадодаре, который должен быть введен в строй к ноябрю 2024 года. Первый С295MW индийской сборки планируется выкатить там в сентябре 2026 года, а завершение поставки всех 40 собранных самолетов ВВС Индии намечено к августу 2031 года. Самолеты С295MW для ВВС Индии должны быть оснащены бортовым комплексом обороны индийского производства.

В ВВС Индии самолеты С295МW должны заменить устаревшие турбовинтовые транспортно-пассажирские самолеты Avro (Hawker Siddeley) 748, собиравшиеся индийским государственным авиастроительным объединением Hindustan Aeronautics Limited (HAL) по британской лицензии с 1961 по 1983 годы. Впрочем, видимо, закупки и производство самолетов С295МW в Индии будут иметь длительное продолжение, и в последующим этими самолетами будут также заменены в ВВС Индии и самолеты Ан-32.

Самолет Airbus C295W был выбран ВВС Индии еще в середине 2015 года в рамках тендера по програме Medium Transport Aircraft (MTA) по замене самолетов Avro 748. Самолет C295W оказался единственным участником финала тендера МТА после того, как выступавший в качестве конкурирующего предложения cамолет Alenia Aeronautica (Leonardo) C-27J был снят с конкурса после внесения итальянской группы Finmeccanica (ныне компания Leonardo) в 2014 году в "черный список" министерства обороны Индии ввиду разразившегося коррупционного скандала вокруг контракта на поставку Индии вертолетов AgustaWestland AW101.

Однако процесс закупки С295МW развивался с типичной индийской неспешностью, и только весной 2017 года были начаты предконтрактные переговоры с Airbus. В последующем переговоры неоднократно тормозились и только после двухкратного формального одобрения Комитетом кабинета министров по безопасности под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди в январе и сентябре 2021 года удалось достичь подписания контракта. Объем средств на реализацию данного контракта Комитетом кабинета министров Индии по безопасности был определен в 2,5 млрд долл.

Сообщалось, что еще четыре самолета C295W планируют приобрести силы пограничной безопасности Индии (Border Security Force), шесть самолетов - береговая охрана Индии, и девять - авиация ВМС Индии.

Данный контракт сделает Индию крупнейшим в мире эксплуатантом самолетов семейства С295. Индия стала 34-й страной, получившей самолеты С295. Всего, к настоящему времени, с учетом индийского контракта, общее количество построенных или заказанных самолетов С295 составляет 283 единицы для 41 заказчика.

Первый полученный ВВС Индии военно-транспортный самолет Airbus C295MW (серийный номер 209, индийский военный номер СА7101) (с) Airbus