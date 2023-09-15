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РИА Новости

Куба не возражает против участия своих граждан в СВО, заявил посол

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Флаг Кубы
Флаг Кубы.
Источник изображения: © Fotolia / Albert Buchatskyy

Посол Пенья: Куба не возражает против легального участия своих граждан в СВО

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Куба не выступает против легального участия своих граждан в российской СВО на Украине, задержанные ранее граждане Кубы занимались нелегальной деятельностью и нарушали закон, заявил РИА Новости посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья.

В начале сентября МВД Кубы задержало 17 человек, связанных с сетью, якобы занимавшейся вербовкой граждан для участия в конфликте на Украине, среди них было трое организаторов, заявлял руководитель главного следственного управления полковник Сесар Родригес Родригес.

"Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции. Но мы выступаем против нелегальности и этих операций, которые не имеют ничего общего с легальным полем", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что "жулики, бандиты есть везде", и речь в данной ситуации идёт именно о них. "Речь идёт о нехороших людях, которые на основании такого важного вопроса, как военная операция, как отношения между нашими странами, хотят заработать деньги, хотят положить деньги в свой карман и заниматься нелегальной деятельностью", - сказал дипломат. Он также подчеркнул, что все задержанные являются гражданами Кубы.

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Страны
Куба
Россия
Украина
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