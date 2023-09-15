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Известия.ru

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый четырехчасовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом 14 сентября сообщило Минобороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около четырех часов», — сообщило ведомство.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил России.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что полет ракетоносцев был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее, 4 июля, два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе выполнения полетного задания экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе.

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Норвегия
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Продукция
Су-30
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