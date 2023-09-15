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Военное обозрение

Минобороны Британии поставило украинской армии тяжелые транспортные дроны Malloy T-400

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Великобритании передали боевикам киевского режима транспортные беспилотники Malloy, предназначенные для доставки на линию фронта боеприпасов и вооружений, а также эвакуации раненых. Эти тяжелые военно-транспортные беспилотники переданы украинской армии в рамках очередного пакета военной поддержки.

Сообщается, что поставленные киевскому режиму британские беспилотники являются достаточно серьезным оперативно-тактическим компонентом, используемым в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Наиболее актуально применение подобных беспилотников в условиях спорных участков линии фронта, где затруднено снабжение штурмовых подразделений.

Таким образом, дроны T-400 Malloy могут применяться в качестве резервного логистического средства для снабжения боеприпасами, провизией, медикаментами и топливом, либо для эвакуации раненых. Тяжелые коптеры способны действовать в радиусе от 19 до 72 километров в зависимости от массы полезной нагрузки. Заявленная грузоподъемность аппарата - до 180 килограммов.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, тяжелые дроны T-400 могут применяться в качестве разведывательно-ударных платформ, оснащенных ПТРК, пулеметными турелями или блоками НУРС.

Вместе с этим, T-400 обладает внушительной оптической сигнатурой и ЭПР, что делает их уязвимыми для сканирования при помощи РЛС, поражения системами ПВО и истребительной авиацией.

Тяжелые дроны Т-400 оборудованы 8 пропеллерами и способны передвигаться с максимальной скоростью до 126 км/ч. Пропеллеры приводятся в движение электродвигателями, расположенными в угловых мотогондолах летательного аппарата, размещённых под углом 45 градусов. Также тяжелый дрон имеет два фиксированных шасси полозкового типа.

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Страны
Великобритания
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
15.09.2023 09:56
А один дурачок(я) надеялся, что снабжение блокированных групп или к которым затруднён подвоз боеприпасов и снабжения уже давно и массово осуществляется подобного рода дронами, неважно,  про какую сторону сражающихся мы бы щас не говорили.
Или что группам спецназа, работающим за линией БС, регулярно посылаются сбрасываемые контейнеры со снабжением. Да хоть та же Герань, которой дали маршрут, чтобы в одной из его точек, её ждала группа и им была сброшена посылка. Ну там где-нить км 50-100 вглубь.
А вот когда таких коптеров будет собрано 1000+ в одной точке, под каждого подвесят пехотинца со снарягой, а потом они все вместе перелетят через линию фронта км на 15-30 вглубь и у вас в тылу окажется бригада, пусть без тяжелой техники, но со всем, что можно разобрать и перенести в руках, плюс ещё что-нить типа легких мотоциклов для мобильности, вот тогда посмотрим, как работают ДОТы, минные поля и т.д. Вот тогда по-моему и закончится вторая эпоха "окопной войны". Когда у пехоты появится "средство индивидуальной мобильности", но не самокат, а тяжелый коптер.
Но, видимо, я слишком многого хочу от людей профессионально занимающихся войной.
З.Ы. Может и от ВДВ тогда хоть какая-то польза будет...
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