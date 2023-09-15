Минобороны Британии поставило украинской армии тяжелые транспортные дроны Malloy T-400

Источник изображения: topwar.ru

Власти Великобритании передали боевикам киевского режима транспортные беспилотники Malloy, предназначенные для доставки на линию фронта боеприпасов и вооружений, а также эвакуации раненых. Эти тяжелые военно-транспортные беспилотники переданы украинской армии в рамках очередного пакета военной поддержки.

Сообщается, что поставленные киевскому режиму британские беспилотники являются достаточно серьезным оперативно-тактическим компонентом, используемым в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Наиболее актуально применение подобных беспилотников в условиях спорных участков линии фронта, где затруднено снабжение штурмовых подразделений.

Таким образом, дроны T-400 Malloy могут применяться в качестве резервного логистического средства для снабжения боеприпасами, провизией, медикаментами и топливом, либо для эвакуации раненых. Тяжелые коптеры способны действовать в радиусе от 19 до 72 километров в зависимости от массы полезной нагрузки. Заявленная грузоподъемность аппарата - до 180 килограммов.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, тяжелые дроны T-400 могут применяться в качестве разведывательно-ударных платформ, оснащенных ПТРК, пулеметными турелями или блоками НУРС.

Вместе с этим, T-400 обладает внушительной оптической сигнатурой и ЭПР, что делает их уязвимыми для сканирования при помощи РЛС, поражения системами ПВО и истребительной авиацией.

Тяжелые дроны Т-400 оборудованы 8 пропеллерами и способны передвигаться с максимальной скоростью до 126 км/ч. Пропеллеры приводятся в движение электродвигателями, расположенными в угловых мотогондолах летательного аппарата, размещённых под углом 45 градусов. Также тяжелый дрон имеет два фиксированных шасси полозкового типа.