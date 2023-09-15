Камуфляжная сеть от Saab скрывает от радаров, но пропускает сигналы радио и GPS

Камуфляжная сеть

Надежная маскировка в современной войне не менее важна, чем высокоточное оружие. Благодаря новым технологиям, сегодня создаются уникальные средства маскировки, хотя и здесь возникают определенные технические проблемы. Как пример — камуфляжная сетка ULCAS производства шведской компании Saab.

С одной стороны она имеет цветной рисунок с трехмерной структурой поверхности, который прекрасно маскирует находящихся под ней солдат и даже блокирует инфракрасное излучение, делая их невидимыми для тепловизоров. Более того, особая структура ULCAS поглощает и ослабляет сигналы от РЛС и космических систем обнаружения. Но беда в том, что вместе с ними блокируются весьма «нужная» радиосвязь и GPS. Чтобы не оказаться «вне игры», замаскированное подразделение вынуждено где-то поблизости, уже за пределами сетки разворачивать радиостанцию, тем самым демаскируя себя. Для устранения возникшей проблемы подразделение компании Saab Barracuda модифицировало ULCAS. Новая версия с улучшенной структурой получила название Frequency Selective Surface (FSS). Теперь она фокусирует маскирующий эффект в верхней части электромагнитного спектра, что ослабляет сигналы радаров в диапазоне от 1 до 100 ГГц, но пропускает сигналы от GPS и радио.

Александр Агеев