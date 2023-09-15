«Ростех» планирует создать процессор «Эльбрус-Б» на 60-нм техпроцессе

В России создадут 60-нм процессор «Эльбрус-Б»

Пару дней назад «Ростех» провел партнерское мероприятие, в рамках которого планировал найти инвесторов для своих технологических программ, а одной из них стала система «Эльбрус-Б», представленная советником заместителя руководителя «Ростеха» Евгением Бабаяном и Борисом Бабаяном, который занимает пост члена-корреспондента РАН.

Как уточняется, в рамках проекта с названием «Эльбрус-Б» предполагается разработка нового процессора с высокопроизводительными вычислительными ядрами, который смогут выпускать российские предприятия, не имеющие передовых в этой отрасли технологий. Речь о техпроцессе 60-нм и выше, а стоимость данного проекта докладчиками оценивается примерно в 30 млрд рублей со сроками исполнения в течение трех лет. Здесь необходимо отметить, что 60-нанометровые чипы в мире начали выпускать еще в середине 2000-х годов — американская Intel в 2005 году освоила технологические нормы 65-нм, на которые полностью перешла в 2006-м, а на сегодняшний день лидером в этой области является тайваньский контрактный производитель полупроводников TSMC, который уже внедрил на своих фабриках 3-нм техпроцесс и массово выпускает данные чипы для Apple. Также отмечается, что программа по созданию 60-нанометрового отечественного процессора с именем «Эльбрус-Б» является личным предложением Бабаяна-младшего и никак не связана с компанией МЦСТ, которая и ведет разработку процессоров семейства «Эльбрус».

Макс Антонов