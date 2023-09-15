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Ростех

Ростех разработал «всевидящую» инфракрасную камеру с дальностью обнаружения до 20 км

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Универсальная инфракрасная телевизионная камера
Универсальная инфракрасная телевизионная камера.
Источник изображения: Росэлектроника

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выпустил первые опытные образцы универсальной инфракрасной телевизионной камеры, способной «видеть» в любых погодных условиях и в любое время суток на десятки километров.

Новые приборы входят в линейку разработанных ЦНИИ «Электрон» (входит в «Росэлектронику») телевизионных камер для работы в условиях плохой видимости. Ряд модификаций может использоваться в беспилотниках, наземных системах наблюдения, в составе обзорно-следящих бортовых систем различных летательных аппаратов, например, в ходе спасательных операций.

Камера работает в ближнем инфракрасном диапазоне 0,95−1,65 мкм и может синхронизироваться с лазерной подсветкой. Отраженные от обнаруженных объектов фотоны считывает специальный телевизионный датчик в герметичном корпусе, внутри которого в вакууме находится чувствительный к излучению фотокатод и электронно-чувствительная матрица. Такое ноу-хау специалистов ЦНИИ «Электрон» позволяет сократить количество шумовых помех и увеличить разрешающую способность камеры.

Поскольку основным сигналом, который фиксирует прибор, является лазерная подсветка, полученная в установленное время, передний и задний планы кадра подавляются. При применении лазерной подсветки оборудование обнаруживает объекты на расстоянии до 20 км и формирует изображение с высоким разрешением даже в полной темноте, в условиях тумана, дождя, пылевых бурь и т.д.

«Камеры ближнего ИК-диапазона пользуются стабильным спросом со стороны как военных, так и гражданских заказчиков, поскольку такие устройства незаменимы для решения целого спектра задач. Например, наше изделие может использоваться для обнаружения людей на воде в ходе спасательных операций. SWIR-камера в ночное время позволяет наблюдать объекты на порядок четче, чем устройства, работающие в видимом спектральном диапазоне. А при использовании лазерной подсветки дальность обнаружения объектов у нашего прибора в 3−3,5 раза больше, чем у систем средне- и длинноволнового диапазона. Таким образом, наша разработка "смотрит" дальше и "видит" лучше», – сказал генеральный директор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников.

ЦНИИ «Электрон» – ведущее предприятие России по разработке и выпуску фотоэлектронных приборов, устройств и камер.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
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