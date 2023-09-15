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ТАСС

Госкомиссия утвердила экипаж "Союза МС-24"

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Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко
Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

В основной экипаж вошли заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара

БАЙКОНУР /Казахстан/, 14 сентября. /ТАСС/. Государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-24", который 15 сентября будет запущен на орбиту с космодрома Байконур. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

"Государственная комиссия по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов 14 сентября 2023 года утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-24", - отметили в госкорпорации.

В основной экипаж вошли заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который станет четвертым спецкором ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб, астронавт NASA Лорел О’Хара. В дублирующий экипаж вошли космонавт Алексей Овчинин и астронавт Трейси Дайсон.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" намечен на 18:44:35 мск 15 сентября. В рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более 1 тыс. суток.

О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на "Союзе МС-25". 

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Страны
Казахстан
Компании
NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
Байконур
Союз ПКК
Союз-2 РН
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