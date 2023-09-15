Опубликованы кадры стрельб корвета «Резкий» после приема корабля в состав ТОФ

В четверг, 14 сентября, состоялась торжественная церемония приема новейшего корвета «Резкий» в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ). Позднее тем же днем появились кадры, на которых корабль выполняет ракетные и артиллерийские стрельбы на морском полигоне.

На вооружении «Резкого» — противокорабельный ракетный комплекс «Уран» и зенитный ракетный комплекс «Редут», торпеды, мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, 100-миллиметровая артиллерийская установка АК-190, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки.

Корвет «Резкий» был включен в состав Тихоокеанского флота на основании приказа главнокомандующего Военно-морского флота России адмирала Николая Евменова после подписания акта о приеме корабля от промышленности и церемонии поднятия Андреевского флага. Мероприятие состоялось на 33-м причале ТОФ на Корабельной набережной во Владивостоке.

«Резкий» является корветом проекта 20380, построенным по обновленной схеме. Сильная радиолокационная станция и дальнобойная система противовоздушной обороны делают корабль одним из самых мощных в составе ТОФ.