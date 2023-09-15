Высотный разведывательный беспилотник НАТО впервые провел полет над Финляндией

Лондон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Дальний высотный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) НАТО RQ-4D впервые совершил полет над новым членом блока Финляндией, сообщило в четверг Воздушное командование альянса.

По имеющимся данным, миссия была выполнена накануне. Полет проходил вдоль границы с Россией (в районе Ленинградской области и Карелии). Стратегический беспилотник воздушной разведки RQ-4D вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, где эти натовские дроны размещены на постоянной основе.

В НАТО отметили, что дистанционно пилотируемый тяжелый беспилотник RQ-4D Fenix является одним из самых совершенных в мире дронов, обеспечивающих разведку и наблюдение на обширной территории. Беспилотник, принадлежащий и эксплуатируемый НАТО может находиться в воздухе до 30 часов. Данные, собранные им, предоставляются всем союзникам по альянсу.

Размещенный в 2022 году в Италии натовский парк дронов RQ-4D уже провел серию полетов на восточном фланге альянса, преимущественно в Черноморском регионе, указали в НАТО.