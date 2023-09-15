ЦС "Звездочка" готовится к приему в ремонт АПЛ IV поколения

ЦАМТО, 14 сентября. Центр судоремонта "Звездочка" (входит в АО "ОСК") приступил к реализации проекта "Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения ремонта АПЛ 4-го поколения".
В рамках программы модернизации производственных мощностей планируется построить на территории верфи ряд новых объектов и реконструировать существующие комплексы.
В настоящее время на 90% выполнены строительно-монтажные работы на участке освидетельствования баллонов ВВД. После окончания приемо-сдаточных испытаний и подписания приемного акта будут запущены в эксплуатацию высокотехнологичные, полностью автоматизированные участки пневматических и гидравлических испытаний, а также стенд химической очистки баллонов ВВД.
По другим объектам Управлением капитального строительства ЦС "Звездочка" совместно с контрагентами проводится разработка проектной документации по техническому перевооружению, подготовка материалов для проведения общественных обсуждений и экологических экспертиз. Начало первых строительных работ запланировано на I квартал 2024 года.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".