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ЦАМТО

ЦС "Звездочка" готовится к приему в ремонт АПЛ IV поколения

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Работы по демонтажу временной перемычки на реконструированном сухом доке на филиале "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация"). Док уже заполнен водой. Мурманск, май 2022 года
Работы по демонтажу временной перемычки на реконструированном сухом доке на филиале "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация"). Док уже заполнен водой. Мурманск, май 2022 года.
Источник изображения: via forums.airbase.ru

ЦАМТО, 14 сентября. Центр судоремонта "Звездочка" (входит в АО "ОСК") приступил к реализации проекта "Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения ремонта АПЛ 4-го поколения".

В рамках программы модернизации производственных мощностей планируется построить на территории верфи ряд новых объектов и реконструировать существующие комплексы.

В настоящее время на 90% выполнены строительно-монтажные работы на участке освидетельствования баллонов ВВД. После окончания приемо-сдаточных испытаний и подписания приемного акта будут запущены в эксплуатацию высокотехнологичные, полностью автоматизированные участки пневматических и гидравлических испытаний, а также стенд химической очистки баллонов ВВД.

По другим объектам Управлением капитального строительства ЦС "Звездочка" совместно с контрагентами проводится разработка проектной документации по техническому перевооружению, подготовка материалов для проведения общественных обсуждений и экологических экспертиз. Начало первых строительных работ запланировано на I квартал 2024 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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