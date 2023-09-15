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ТАСС

Физики в России выяснили, как повысить прочность космических кораблей

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БелГУ
Белгородский государственный университет.
Источник изображения: http://school2.yarono.ru/

Доцент кафедры общей и теоретической физики ЧелГУ Василий Красников сообщил, что в перспективе исследование поможет повысить устойчивость космической техники к ударам микрометеоритов

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Команда ученых из Челябинского государственного университета (ЧелГУ) и Белгородского государственного университета (БелГУ) получила новые данные об особенностях алюминиевых сплавов, из которых делают космические корабли. В перспективе исследование поможет повысить устойчивость космической техники к ударам микрометеоритов, сообщил ТАСС доцент кафедры общей и теоретической физики ЧелГУ Василий Красников.

"Прочные и одновременно легкие алюминиевые сплавы применяются в аэрокосмической отрасли, при этом свойства этих материалов, проявляемые при сильном столкновении, не были до конца изучены. При поддержке Российского научного фонда мы совместно с коллегами из БелГУ постарались восполнить этот пробел за несколько лет. Новые, ранее неизвестные, данные стали актуальны для понимания проблемы прочности алюминиевых сплавов в целом и для того, как эти сплавы поведут себя во время эксплуатации в качестве деталей космических аппаратов, самолетов, автомобилей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в частности, новые данные позволяют понять, как именно можно повысить устойчивость корпусов космических аппаратов к столкновению с микрометеоритами. Физики-теоретики совместно с физиками-экспериментаторами построили трехуровневую методику предсказания прочности сплавов алюминия с медью и магнием.

Красников пояснил, что ученые двух вузов показали, как влияет фазовый состав упрочняющих включений на прочность сплава. Стало понятно, что выгоднее всего упрочнять сплав "гибридными включениями тета-фазы". Много мелких включений, однородно распределенных по объему, оказывают больший упрочняющий эффект, чем крупные включения, сформированные за счет снижения количества мелких. Кроме того, физикам удалось выяснить, что во время продолжительной деформации происходит "разрушение упрочняющих включений тета-фазы", вследствие чего упрочнение сплава ими снижается. 

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Страны
Россия
Компании
БелГУ
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