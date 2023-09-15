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ЦАМТО

Saab и Babcock намерены совместно разработать перспективный корвет

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Компания Saab.

ЦАМТО, 14 сентября. Шведская Saab и британская Babcock International Group (Babcock) 12 сентября в рамках выставки DSEI-2023 подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Целью соглашения является расширение возможностей для удовлетворения запросов заказчиков за счет совместного использования преимуществ каждой компании и предложения более широкого спектра продуктов, услуг и интегрированных решений.

В рамках соглашения компании намерены, в частности, изучить разработку проекта нового перспективного корвета длиной около 100 м. В данной разработке будет использован опыт Saab в области корабельных систем боевого управления и композитных конструкций, а также опыт Babcock в проектировании кораблей и интеграции оборудования.

Новый корвет должен представлять собой обладающий широкими возможностями адаптируемый надводный боевой корабль, предназначенный для удовлетворения потребностей зарубежных заказчиков. Babcock и Saab намерены совместно продвигать новый проект на мировой экспортный рынок.

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  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Компании
Babcock
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